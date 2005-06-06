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Poster of Popsa
6.4
Kinoafisha Films Popsa
6.4

Popsa

, 2005
Popsa
Russia / Musical, Romantic / 18+
Poster of Popsa
6.4

Cast

Tatyana Vasileva
Tatyana Vasileva
Larisa Ivanovna
Lolita Milyavskaya
Lolita Milyavskaya
Dmitriy Pevtsov
Dmitriy Pevtsov
Valeriy Garkalin
Valeriy Garkalin
Lev Malinovskiy
Ivan Rudakov
Ivan Rudakov
Vlad Boytsov
Lyubov Tikhomirova
Lyubov Tikhomirova
Vsevolod Shilovsky
Vsevolod Shilovsky
Yelena Velikanova
Yelena Velikanova
Slavka
Olga Drozdova
Olga Drozdova
Ilya Blednyy
Ilya Blednyy
Igor Shaytanov
Oleg Nepomnyaschiy
Yulik
Ramil Sabitov
Ramil Sabitov
Vedushchiy 'lokhotrona'
Director Yelena Nikolayeva
Writer Yuriy Korotkov
Composer Yuriy Poteenko
Cast and Crew

Film details

Country Russia
Runtime 1 hour 49 minutes
Production year 2005
World premiere 6 June 2005
Release date
6 June 2005 Russia Гельварс
18 August 2005 Belarus
18 August 2005 Kazakhstan
7 July 2005 USA
18 August 2005 Ukraine
Also known as
Popsa, Pop World, Попса

Film rating

6.4
Rate 10 votes
6 IMDb
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