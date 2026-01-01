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Poster of Ishchite mamu
6.5
Kinoafisha Films Ishchite mamu
6.5

Ishchite mamu

, 2012
Ishchite mamu
Russia / Romantic / 18+
Poster of Ishchite mamu
6.5

Cast

Igor Denisov
Igor Denisov
Olga Prokofeva
Olga Prokofeva
Mariya
Ola Keyru
Ola Keyru
Aleksandr Ratnikov
Aleksandr Ratnikov
Igor
Ivan Rudakov
Ivan Rudakov
Pavel
Yuliya Frants
Yuliya Frants
Veronika Agapova
Katya
Nikita Goryachev
Andryusha
Oksana Golubeva
Svetlana
Mikhail Klyushkin
Yuriy Krysyuk
Julia Beretta
Dina
Sergey Tezov
Viktor Nikolayevich
Director Vyacheslav Lavrov
Writer Alena Alova
Composer Anatoliy Zubkov
Cast and Crew

Film details

Country Russia
Runtime 1 hour 28 minutes
Production year 2012
Production Star Media UA (I), Star Media
Also known as
Ishchite mamu, Otsi ema üles, Ищите маму

Film rating

6.5
Rate 10 votes
6.5 IMDb
Place in the rating
Best Russian Films 
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