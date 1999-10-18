Menu
Russian
Poster of The Messenger: The Story of Joan of Arc
Рейтинги
6.4 IMDb Rating: 6.4
Kinoafisha Films The Messenger: The Story of Joan of Arc

The Messenger: The Story of Joan of Arc

The Messenger: The Story Of Joan Of Arc 18+
Country France
Runtime 2 hours 28 minutes
Production year 1999
World premiere 18 October 1999
Release date
10 February 2000 Russia 16+
27 October 1999 Belgium 18
17 December 1999 Brazil
27 October 1999 Canada R
24 February 2000 Czechia
27 October 1999 France
12 January 2000 Germany
10 March 2000 Great Britain
31 December 1999 Greece
21 January 2000 Italy
11 December 1999 Japan
27 October 1999 Norway 15
28 January 2000 Portugal
19 February 2000 South Korea 18
28 January 2000 Spain
1 January 2000 Taiwan, Province of China
12 November 1999 USA
MPAA R
Budget $85,000,000
Worldwide Gross $66,976,317
Production Columbia Pictures, Gaumont, Okko Productions
Also known as
Joan of Arc, Jeanne d'Arc, Juana de Arco, The Messenger: The Story of Joan of Arc, Joana d'Arc, Johanka z Arku, Câu chuyện về Thánh nữ Jeanne d'Arc, Giovanna d'Arco, Ioana d'Arc, Ioanna tis Lorainis, Ivana Orleanska, Jeanne d'Arc, az orleans-i szűz, Joana D'Arc de Luc Besson, Joanna d'Arc, Johanna von Orleans, Juana de Arco de Luc Besson, La messagère: L'histoire de Jeanne d'Arc, Luc Besson's Johanna von Orleans, Posol: Príbeh Johanky z Arku, The Messenger - Jeanne d'Arc, Žana d'Ark, Ιωάννα της Λωραίνης, Жана Д'арк, Жанна д'Арк, Јованка Орлеанка, ジャンヌ・ダルク, 圣女贞德, 盧貝松之聖女貞德
Director
Luc Besson
Luc Besson
Cast
Milla Jovovich
Milla Jovovich
Richard Ridings
Vincent Cassel
Vincent Cassel
Timothy West
Timothy West
John Malkovich
John Malkovich
Similar films for The Messenger: The Story of Joan of Arc
Elizabeth: The Golden Age 7.0
Elizabeth: The Golden Age (2007)
Joan of Arc 6.4
Joan of Arc (1948)
The Promised Land 7.6
The Promised Land (2023)
The Lady 6.2
The Lady (2011)
The Big Blue 7.8
The Big Blue (1988)
Solovey-Razboynik 5.9
Solovey-Razboynik (2012)
Ultraviolet 5.5
Ultraviolet (2006)
Angel-A 7.6
Angel-A (2005)
Alexander 6.2
Alexander (2004)
Taxi 7.9
Taxi (1998)
The Fifth Element 8.1
The Fifth Element (1997)
Atlantis 7.1
Atlantis (1991)

6.4
6.4 IMDb
