Poster of The Devil's Advocate
8.0 IMDb Rating: 7.5
The Devil's Advocate

The Devil's Advocate

The Devil's Advocate 18+
Country USA / Germany
Runtime 2 hours 24 minutes
Production year 1997
World premiere 13 October 1997
Release date
13 October 1997 Russia 18+
1 January 1998 Argentina
1 January 1998 Australia
1 January 1998 Brazil
27 February 1998 Bulgaria
17 October 1997 Canada
22 January 1998 Czechia
9 January 1998 Denmark
13 February 1998 Estonia
26 December 1997 Finland
14 January 1998 France
22 January 1998 Germany
16 January 1998 Great Britain
6 March 1998 Greece
4 December 1997 Hong Kong
19 February 1998 Hungary
16 January 1998 Iceland
16 January 1998 Ireland
23 January 1998 Israel
19 December 1997 Italy
18 April 1998 Japan
13 October 1997 Kazakhstan
25 December 1997 Mexico
15 January 1998 Netherlands
1 January 1998 New Zealand
24 January 1998 Norway
21 January 1998 Philippines
7 November 1997 Poland
23 January 1998 Portugal
20 March 1998 Romania
11 December 1997 Singapore
26 February 1998 Slovakia
9 January 1998 South Africa
20 December 1997 South Korea
12 January 1998 Spain
2 January 1998 Sweden
16 January 1998 Switzerland
9 January 1998 Thailand
30 January 1998 Turkey
17 October 1997 USA
13 October 1997 Ukraine
1 January 1998 Venezuela
MPAA R
Budget $57,000,000
Worldwide Gross $152,944,660
Production Warner Bros., Regency Enterprises, Kopelson Entertainment
Also known as
The Devil's Advocate, El abogado del diablo, Devil's Advocate, Im auftrag des teufels, 魔鬼代言人, Djävulens advokat, Адвокат дьявола, A Trap for a Lawyer, Advogado do Diabo, Adwokat diabła, Avocatul diavolului, Az ördög ügyvédje, Dábluv advokát, Đavolji odvjetnik, De advocaat van de duivel, Diablov advokát, Diabolos: The Devil's Door, Djævelens advokat, Djevelens advokat, Hudicev advokat, İblisin vəkili, Iblisning advokati, Kurjuse kaitsja, L'Associé du diable, L'avocat du diable, L'avvocato del diavolo, Luật Sư Của Quỷ, Milkodet lifraklit, O advogado do diabo, O dikigoros tou diavolou, Pact cu diavolul, Pactar amb el diable, Pactar con el diablo, Paholaisen asianajaja, Sātana advokāts, Şeytanın Avukatı, Velnio advokatas, Ο δικηγόρος του διαβόλου, Адвокат диявола, Адвокат на Дявола, Ђавољи адвокат, Ібілістің қорғаушысы, ディアボロス 悪魔の扉
Director
Taylor Hackford
Cast
Keanu Reeves
Keanu Reeves
Charlize Theron
Charlize Theron
Al Pacino
Al Pacino
Ruben Santiago-Hudson
Heather Matarazzo
8.0
7.5 IMDb
In overall ranking  287
Weteran Mc 7 October 2024, 22:34
"Адвокат дьявола" - детективная мистическая драма 1997 года выпуска с неподражаемыми актерами в главных ролях - харизматичным Аль Пачино и… Read more…
Vladimir 8 June 2023, 16:32
Стильный и напряжённый триллер. Блестящий сценарий, режиссура и множество действительно классных сцен, привлекающих внимание зрителя.
Первоклассный… Read more…
