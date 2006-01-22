|18 October 2006
|Russia
|Пирамида
|16+
|19 October 2006
|Argentina
|13 January 2007
|Armenia
|1 March 2007
|Australia
|18 October 2006
|Belarus
|24 January 2007
|Belgium
|24 November 2006
|Brazil
|18 August 2006
|Canada
|1 December 2007
|Colombia
|15 December 2006
|Denmark
|4 April 2007
|Egypt
|22 December 2006
|Finland
|17 January 2007
|France
|2 March 2007
|Great Britain
|8 February 2007
|Greece
|23 March 2007
|Iceland
|3 March 2007
|Indonesia
|2 March 2007
|Ireland
|30 November 2006
|Israel
|6 April 2007
|Italy
|24 May 2008
|Japan
|18 October 2006
|Kazakhstan
|21 March 2007
|Kuwait
|29 September 2006
|Mexico
|4 January 2007
|Netherlands
|15 December 2006
|Norway
|23 February 2007
|Panama
|30 March 2007
|Poland
|2 November 2006
|Portugal
|11 May 2007
|Romania
|18 January 2007
|Singapore
|8 March 2007
|South Korea
|15
|17 November 2006
|Spain
|27 April 2007
|Sweden
|18 August 2006
|Turkey
|1 September 2006
|USA
|18 October 2006
|Ukraine