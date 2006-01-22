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Poster of The Illusionist
7.7
Kinoafisha Films The Illusionist
7.7

The Illusionist

, 2006
The Illusionist
USA, Czechia / Drama, Romantic, Adventure / 18+
Poster of The Illusionist
7.7

Cast

Edward Norton
Edward Norton
Eisenheim
Paul Giamatti
Paul Giamatti
Inspector Uhl
Jessica Biel
Jessica Biel
Sophie
Rufus Sewell
Rufus Sewell
Crown Prince Leopold
Tom Fisher
Tom Fisher
Willigut
Aaron Taylor-Johnson
Aaron Taylor-Johnson
Young Eisenheim
Eddie Marsan
Eddie Marsan
Josef Fischer
Karl Johnson
Old Man
Jake Wood
Jurka
Eleanor Tomlinson
Eleanor Tomlinson
Young Sophie
Director Neil Burger
Writer Neil Burger, Steven Millhauser
Composer Philip Glass
Cast and Crew

Film details

Country USA / Czechia
Runtime 1 hour 50 minutes
Production year 2006
Online premiere 20 April 2021
World premiere 22 January 2006
Release date
18 October 2006 Russia Пирамида 16+
19 October 2006 Argentina
13 January 2007 Armenia
1 March 2007 Australia
18 October 2006 Belarus
24 January 2007 Belgium
24 November 2006 Brazil
18 August 2006 Canada
1 December 2007 Colombia
15 December 2006 Denmark
4 April 2007 Egypt
22 December 2006 Finland
17 January 2007 France
2 March 2007 Great Britain
8 February 2007 Greece
23 March 2007 Iceland
3 March 2007 Indonesia
2 March 2007 Ireland
30 November 2006 Israel
6 April 2007 Italy
24 May 2008 Japan
18 October 2006 Kazakhstan
21 March 2007 Kuwait
29 September 2006 Mexico
4 January 2007 Netherlands
15 December 2006 Norway
23 February 2007 Panama
30 March 2007 Poland
2 November 2006 Portugal
11 May 2007 Romania
18 January 2007 Singapore
8 March 2007 South Korea 15
17 November 2006 Spain
27 April 2007 Sweden
18 August 2006 Turkey
1 September 2006 USA
18 October 2006 Ukraine
MPAA PG-13
Budget $16,500,000
Worldwide Gross $87,892,388
Production Bull's Eye Entertainment, Bob Yari Productions, Contagious Entertainment
Also known as
The Illusionist, El ilusionista, Illusionisten, Iluzionist, Iluzionista, O Ilusionista, A mágus, Amman ha'ashla'yot, Ảo Thuật Gia, Iliuzionistas, Illusioonide meister, Illusjonisten, Iluzionistul, Iluzjonista, L'il·lusionista, L'illusionniste, O magos Eisenheim, Sihirbaz, Silmänkääntäjä, The Illusionist - L'illusionista, The Illusionist - Nichts ist wie es scheint, Ο μάγος Αϊζενχάιμ, Иллюзионист, Илузиониста, Илюзионистът, Ілюзіоніст, 幻影師アイゼンハイム, 魔幻至尊, 魔术师, شعبده باز

Film rating

7.7
Rate 37 votes
7.5 IMDb
Write review
Place in the rating
In overall ranking  582 In the Drama genre  263 In the Romantic genre  79 In the Adventure genre  158 In films of USA  387 In films of Czechia  3 In films of 2006  10
Updated 26 August 2024
Listen to the
soundtrack The Illusionist

Quotes

Eisenheim From the moment we enter this life we are in the flow of it. We measure it and we mark it, but we cannot defy it. We cannot even speed it up or slow it down. Or can we? Have we not each experienced the sensation that a beautiful moment seemed to pass to quickly, and wished that we could make it linger? Or felt time slow on a dull day, and wished that we could speed things up a bit?
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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