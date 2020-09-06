Menu
IMDb Rating: 7.2
Eraserhead

Eraserhead

Eraserhead 18+
Synopsis

Henry Spencer tries to survive his industrial environment, his angry girlfriend, and the unbearable screams of his newly born mutant child.

Eraserhead  trailer in russian
Country USA
Runtime 1 hour 30 minutes
Production year 1977
Online premiere 6 September 2020
World premiere 19 March 1977
Release date
5 February 2026 Russia Vereteno 18+
1 January 1980 Australia
3 February 1978 Brazil 18
28 September 1977 Denmark 15
25 February 1994 Finland
7 June 1978 France
11 September 2025 Hong Kong IIB
30 January 1982 Italy
1 September 1981 Japan G
18 May 2017 Kazakhstan
23 November 2017 Netherlands
21 September 2023 Poland
1 July 1996 South Korea 18
13 May 1981 Spain
28 September 1977 Sweden 15
28 September 1977 USA
18 May 2017 Ukraine
Budget $100,000
Worldwide Gross $43,868
Production American Film Institute (AFI), Libra Films
Also known as
Eraserhead, Cabeza borradora, Голова-ластик, Cabeza de borrador, Dzēšgumijgalva, Eraserhead - La mente che cancella, Eraserhead (Cabeza borradora), Eraserhead 2000, Eraserhead. Cabeza Borradora, Gardenback, Głowa do wycierania, Labyrinth Man, Mazací hlava, Mazacia hlava, No Céu Tudo É Perfeito, Radírfej, Silgi Kafa, Tẩy Não, Trintukas, Η γόμα, Глава за брисање, Гумена глава, イレイザーヘッド, 橡皮头, 橡皮頭
Director
David Lynch
David Lynch
Cast
Jack Nance
Charlotte Stewart
Allen Joseph
Jeanne Bates
Laurel Near
Cast and Crew
Similar films for Eraserhead
The Elephant Man 8.0
The Elephant Man (1980)
Lost Highway 7.2
Lost Highway (1997)
Twin Peaks: Fire Walk with Me 6.9
Twin Peaks: Fire Walk with Me (1992)
Inland Empire 6.8
Inland Empire (2006)
The Straight Story 7.9
The Straight Story (1999)
Mulholland Dr. 7.7
Mulholland Dr. (2001)
Wild at Heart 7.4
Wild at Heart (1990)
Dune 6.5
Dune (1984)
Tsenzor 5.0
Tsenzor (2017)
Pi 7.2
Pi (1998)
Jacob's Ladder 7.8
Jacob's Ladder (1990)
Tetsuo: The Iron Man 6.5
Tetsuo: The Iron Man (1989)

Film rating

6.7
26 votes
7.2 IMDb
Place in the rating
In overall ranking  2353
Quotes
Lady in the Radiator [singing] In Heaven, everything is fine. In Heaven, everything is fine. In Heaven, everything is fine. You've got your good things. And I've got mine. In Heaven, everything is fine. In Heaven, everything is fine. In Heaven, everything is fine. You've got your good things. And you've got mine. In Heaven, everything is fine.
Eraserhead Trailer in russian
Eraserhead
Stills

«Eraserhead» now playing

