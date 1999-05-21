Menu
IMDb Rating: 8
The Straight Story

The Straight Story

The Straight Story 18+
Tickets from 770 ₽

Synopsis

An old man makes a long journey by lawn-mover tractor to mend his relationship with an ill brother.
The Straight Story - trailer with russian subtitles
The Straight Story  trailer with russian subtitles
Country France / Great Britain / USA
Runtime 1 hour 52 minutes
Production year 1999
Online premiere 30 April 2020
World premiere 21 May 1999
Release date
19 February 2026 Russia Иноекино 18+
20 April 2000 Argentina ATP
20 April 2000 Australia G
3 December 1999 Austria
24 November 1999 Belgium
10 March 2000 Brazil
3 November 1999 Canada G
4 April 2002 Chile
5 October 2000 Croatia
17 February 2000 Czechia
25 December 1999 Denmark 7
11 February 2000 Finland S
3 November 1999 France
2 December 1999 Germany
3 December 1999 Great Britain
11 February 2000 Greece K
21 June 2001 Hong Kong I
9 December 1999 Hungary
11 February 2000 Italy
25 March 2000 Japan
2 December 1999 Netherlands
9 March 2000 New Zealand G
31 December 1999 Norway A
7 January 2000 Poland
24 November 1999 Portugal M/12
24 March 2000 South Africa
30 November 2001 South Korea
18 February 2000 Spain A
25 December 1999 Sweden Btl
3 November 1999 Switzerland
2 December 2000 Taiwan
16 October 2020 Turkey 10A
27 February 2025 Ukraine
MPAA G
Budget $10,000,000
Worldwide Gross $6,454,772
Production Asymmetrical Productions, Canal+, Channel Four Films
Also known as
The Straight Story, Una historia sencilla, Une histoire vraie, Простая история, 史崔特先生的故事, Adi hekayə, Chuyện Của Straight, Oddiy hikoya, Povestea lui Alvin Straight, Prava priča, Príbeh Alvina Straighta, Příběh Alvina Straighta, Prosta historia, Sippur Pashoot, Straight Story - Az igaz történet, Straight'in Hikayesi, Straighti lugu, Straightova priča, Streita stāsts, The Straight Story - Eine wahre Geschichte, The Straight Story: Una historia verdadera, Tikra istorija, Uma História Real, Uma História Simples, Uma História Verdadeira, Una història de debò, Una historia verdadera, Una storia vera, Историята на Стрейт, Қарапайым оқиғасы, Проста історія, Стрејтова прича/Strejtova priča, ストレイト・ストーリー
Director
David Lynch
David Lynch
Cast
Richard Farnsworth
Jane Galloway Heitz
Joseph A. Carpenter
Donald Wiegert
Tracey Maloney
Film rating

7.9
8 IMDb
Film Reviews

udavf 19 December 2016, 22:45
Самый странный фильм Линча
SKY 20 December 2016, 00:06
Он наркот и его фильмы смотреть нельзя)
Quotes
Alvin I'd give each one of 'em a stick and, one for each one of 'em, then I'd say, 'You break that.' Course they could real easy. Then I'd say, 'Tie them sticks in a bundle and try to break that.' Course they couldn't. Then I'd say, "That bundle... that's family."
The Straight Story - trailer with russian subtitles
The Straight Story Trailer with russian subtitles
Stills

«The Straight Story» now playing

