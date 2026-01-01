Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of Jacob's Ladder
Poster of Jacob's Ladder
Рейтинги
7.8 IMDb Rating: 7.4
Rate
2 posters
Kinoafisha Films Jacob's Ladder

Jacob's Ladder

Jacob's Ladder 18+
Напомним о выходе в прокат
Country USA
Runtime 1 hour 55 minutes
Production year 1990
World premiere 29 October 1990
Release date
2 November 1990 Russia 18+
23 May 1991 Australia
7 June 1991 Brazil
31 January 1992 Finland
16 January 1991 France
18 April 1991 Germany
27 September 1991 Great Britain
12 April 1991 Hungary
27 September 1991 Ireland
8 February 1991 Italy
6 April 1991 Japan
2 November 1990 Kazakhstan
13 July 1995 Netherlands
7 June 1991 Norway
28 May 1991 Philippines R-18
25 January 1991 Portugal
13 March 1993 South Korea
14 December 1990 Spain
26 April 1991 Sweden
31 May 1991 Turkey
2 November 1990 USA
2 November 1990 Ukraine
MPAA R
Budget $25,000,000
Worldwide Gross $26,118,851
Production Carolco Pictures
Also known as
Jacob's Ladder, Alucinaciones del pasado, Jacobs inferno, La escalera de Jacob, A Escada de Jacob, Allucinazione perversa, Alucinações do Passado, BZ - Viagem Alucinante, Dante's Inferno, Dehşetin Nefesi, Drabina Jakubowa, Džeikobo kopėčios, Dzejkobova lestvica, Giấc Mơ Có Thật, Jaakobin painajainen, Jacob's Ladder - In der Gewalt des Jenseits, Jacob's mardröm, Jacobi redel, Jacobova ljestvica uzasa, Jákob lajtorjája, Jakobova lestev groze, Jakobova ljestvica, Jakubov rebrík, Jakubův žebřík, L'échelle de Jacob, L'escala de Jacob, Nardeban e Jacob, Scara lui Iacob, Trappen til helvede, Xypnima ston efialti, Ξύπνημα στον εφιάλτη, Драбина Іакова, Лестница Иакова, Стълбата на Джейкъб, Џејкобова лествица кошмара, जेकब्ज़ लैडर, ジェイコブス・ラダー, 异世浮生, 時空攔截
Director
Adrian Lyne
Adrian Lyne
Cast
Tim Robbins
Tim Robbins
Elizabeth Peña
Elizabeth Peña
Danny Aiello
Pruitt Taylor Vince
Pruitt Taylor Vince
Matt Craven
Matt Craven
Cast and Crew
Similar films for Jacob's Ladder
Frailty 7.2
Frailty (2001)
Dark City 8.0
Dark City (1998)
In the Mouth of Madness 7.1
In the Mouth of Madness (1995)
Misery 7.7
Misery (1990)
Angel Heart 7.5
Angel Heart (1987)
The Fly 7.1
The Fly (1986)
The Dead Zone 7.2
The Dead Zone (1983)
Videodrome 7.2
Videodrome (1983)
Altered States 6.7
Altered States (1980)
Invasion of the Body Snatchers 7.4
Invasion of the Body Snatchers (1978)
Eraserhead 6.7
Eraserhead (1977)
The Wicker Man 7.5
The Wicker Man (1973)

Film rating

7.8
Rate 15 votes
7.4 IMDb
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
Quotes
Louis Eckhart saw Hell too. He said: The only thing that burns in Hell is the part of you that won't let go of life, your memories, your attachments. They burn them all away. But they're not punishing you, he said. They're freeing your soul. So the way he sees it, if you're frightened of dying and... and you're holding on, you'll see devils tearing your life away. But if you've made your peace, then the devils are really angels, freeing you from the earth. It's just a matter of how you look at it, that's all. So don't worry, okay? Okay?
Avatar 3
Avatar 3
2025, USA, Sci-Fi, Fantasy, Action, Adventure
Marty Supreme
Marty Supreme
2025, USA, Drama, History
Zootopia 2
Zootopia 2
2025, USA, Adventure, Animation, Comedy
The Housemaid
The Housemaid
2025, USA, Thriller
Greenland: Migration
Greenland: Migration
2026, Great Britain / USA, Thriller, Sci-Fi, Action, Adventure
Kommentiruy eto
Kommentiruy eto
2026, Russia, Comedy
Return to Silent Hill
Return to Silent Hill
2026, USA, Horror
Chebi 2
Chebi 2
2026, Russia, Family, Comedy
Levsha
Levsha
2026, Russia, Adventure
Papa mozhet
Papa mozhet
2026, Russia, Family, Comedy
Charlie the Wonderdog
Charlie the Wonderdog
2026, Canada, Animation, Comedy, Family
Buratino
Buratino
2026, Russia, Family, Adventure
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more