The Elephant Man

, 1980
The Elephant Man
USA, Great Britain / Drama / 18+
Synopsis

A Victorian surgeon rescues a heavily disfigured man who is mistreated while scraping a living as a side-show freak. Behind his monstrous facade, there is revealed a person of intelligence and sensitivity.

Cast

Anthony Hopkins
Anthony Hopkins
John Hurt
John Hurt
Anne Bancroft
John Gielgud
John Gielgud
Wendy Hiller
Freddie Jones
Freddie Jones
Director David Lynch
Writer Christopher De Vore, Eric Bergren, David Lynch, Frederick Treves
Composer John Morris
Cast and Crew

Film details

Country USA / Great Britain
Runtime 2 hours 5 minutes
Production year 1980
Online premiere 1 April 2001
World premiere 2 October 1980
Release date
2 October 1980 Russia Иноекино 16+
11 December 1980 Argentina
16 January 1981 Australia
22 December 1980 Brazil
10 October 1980 Canada
30 September 1982 Colombia
15 January 2004 Czechia
27 February 1981 Denmark
23 January 1981 Finland
8 April 1981 France
2 October 1980 Germany
9 October 1980 Great Britain
13 May 2010 Greece
15 October 1981 Hong Kong
19 December 1985 Hungary
28 December 1982 Iceland
7 November 1980 Ireland PG
6 March 1981 Italy
9 May 1981 Japan
2 October 1980 Kazakhstan
19 March 1981 Mexico
29 November 2018 Netherlands
23 June 1984 Philippines
18 July 2025 Poland
22 May 1981 Portugal
1 March 2004 Slovakia
5 January 2000 Spain
23 March 1981 Sweden
16 October 2020 Turkey
3 October 1980 USA
2 October 1980 Ukraine
MPAA PG
Budget $5,000,000
Worldwide Gross $26,078,397
Production Brooksfilms
Also known as
The Elephant Man, El hombre elefante, Sloní Muž, Der Elefantenmensch, Elefantmannen, 象人, Elephant Man, O Homem Elefante, Человек-слон, Az elefántember, Človek slon, Čovjek slon, Człowiek słoń, Drambliažmogis, Elefantmanden, Elefanttimies, Fil adam, Fil odam, Fílamaðurinn, Ish Ha-Peel, L'home elefant, L'homme éléphant, Người Voi, Omul elefant, Ziloņcilvēks, Ο άνθρωπος ελέφαντας, Людина-слон, Піл адам, Човек-слон, Човекът-слон, エレファント・マン

8.0
8.2 IMDb
Mir Iskusstva
21:00 from 600 ₽
