IMDb Rating: 7.6
Lost Highway 18+
Synopsis

After a bizarre encounter at a party, a jazz saxophonist is framed for the murder of his wife and sent to prison, where he inexplicably morphs into a young mechanic and begins leading a new life.
Lost Highway - trailer with russian subtitles
Lost Highway  trailer with russian subtitles
Country USA / France
Runtime 2 hours 15 minutes
Production year 1997
Online premiere 30 December 2013
World premiere 15 January 1997
Release date
29 January 2026 Russia Vereteno 18+
8 October 1998 Argentina
27 March 1997 Australia
29 January 1997 Belgium
2 January 1998 Benin
25 April 1997 Brazil
31 January 1997 Cameroon
27 February 1997 Canada
30 January 1997 Chile
28 August 1997 Czechia
13 June 1997 Denmark
15 August 1997 Estonia
25 December 1997 Ethiopia
25 April 1997 Finland
15 January 1997 France
10 April 1997 Germany
28 August 1997 Great Britain
4 September 1998 Greece
17 April 1997 Hong Kong
5 June 1997 Hungary
8 August 1997 Iceland
29 August 1997 Ireland
7 March 1997 Israel
28 February 1997 Italy
14 June 1997 Japan
20 May 2017 Kazakhstan
16 February 1997 Luxembourg
4 September 1998 Mexico
29 May 1997 Netherlands
27 March 1997 New Zealand
21 March 1997 Norway
29 January 1997 Philippines
25 April 1997 Poland
18 April 1997 Portugal
24 April 1997 Singapore
28 August 1997 Slovenia
30 May 1997 South Africa
10 May 1997 South Korea
17 March 1997 Spain
14 March 1997 Sweden
14 March 1997 Switzerland
29 September 2017 Taiwan 18+
31 October 1997 Turkey
18 February 1997 USA
20 May 2017 Ukraine
10 December 1999 Uruguay
MPAA R
Budget $15,000,000
Worldwide Gross $3,859,453
Production CiBy 2000, Asymmetrical Productions, Lost Highway Productions
Also known as
Lost Highway, Carretera perdida, Izgubljena cesta, Por el lado oscuro del camino, Carretera perdiida, Carretera perduda, Ceļš uz nekurieni, Estrada Perdida, Hameni leoforos, Hotel izgubljenih duša, Kayıp Otoban, Lạc Lối, Lost Highway - Útvesztőben, Lost Highway: Estrada Perdida, Metamorfoze, Pamirštas greitkelis, Por el lado obscuro del camino, Route perdue, Strade perdute, Zagubiona autostrada, Χαμένη λεωφόρος, Изгубената магистрала, Шосе в нікуди, Шоссе в никуда, लॉस्ट हाइवे, 로스트 하이웨이, ロスト・ハイウェイ, 妖夜慌踪, 驚狂
Director
David Lynch
David Lynch
Cast
Bill Pullman
Bill Pullman
Patricia Arquette
Patricia Arquette
Balthazar Getty
Balthazar Getty
Natasha Gregson Wagner
David Lynch
David Lynch
Cast and Crew
Similar films for Lost Highway
Twin Peaks: Fire Walk with Me 6.9
Twin Peaks: Fire Walk with Me (1992)
Eraserhead 6.7
Eraserhead (1977)
Mulholland Dr. 7.7
Mulholland Dr. (2001)
Blue Velvet 7.8
Blue Velvet (1986)
Inland Empire 6.8
Inland Empire (2006)
The Elephant Man 8.0
The Elephant Man (1980)
Wild at Heart 7.4
Wild at Heart (1990)
The Straight Story 7.9
The Straight Story (1999)
Dune 6.5
Dune (1984)
Rabbits 7.2
Rabbits (2002)
Rocket Gibraltar 6.5
Rocket Gibraltar (1988)
Boyhood 8.2
Boyhood (2014)

Film rating

7.2
37 votes
7.6 IMDb
Place in the rating
In overall ranking  1452
Baltika
11:30 from 550 ₽
Domzhur (Tsentralnyy Dom zhurnalistov)
12:30 from 400 ₽
Quotes
Ed Do you own a video camera?
Renee Madison No. Fred hates them.
Fred Madison I like to remember things my own way.
Ed What do you mean by that?
Fred Madison How I remembered them. Not necessarily the way they happened.
Film Trailers
Lost Highway - trailer with russian subtitles
Lost Highway Trailer with russian subtitles
Lost Highway - trailer in russian
Lost Highway Trailer in russian
Listen to the
soundtrack Lost Highway
Stills

«Lost Highway» now playing

Baltika
Shodnenskaya
2D
11:30 from 550 ₽
Domzhur (Tsentralnyy Dom zhurnalistov)
Arbatskaya
2D, SUB
12:30 from 400 ₽
Formula Kino TsDM
Lubyanka
2D
21:00 from 620 ₽
