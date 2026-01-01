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Poster of Tie Me Up! Tie Me Down!
6.8
Kinoafisha Films Tie Me Up! Tie Me Down!
6.8

Tie Me Up! Tie Me Down!

, 1990
Tie me up! Tie me down!
Spain / Comedy, Drama / 18+
Poster of Tie Me Up! Tie Me Down!
6.8

Cast

Victoria Abril
Victoria Abril
Marina Osorio
Antonio Banderas
Antonio Banderas
Ricky
Loles León
Lola
Julieta Serrano
Alma
María Barranco
Berta
Rossy de Palma
Rossy de Palma
Traficante de drogas en Vespa
Francisco Rabal
Francisco Rabal
Máximo Espejo
Lola Cardona
Directora Psiquiátrico
Montse García Romeu
Montse
Emiliano Redondo
Decorador
Director Pedro Almodóvar
Writer Pedro Almodóvar
Composer Ennio Morricone
Cast and Crew

Film details

Country Spain
Runtime 1 hour 40 minutes
Production year 1990
World premiere 12 December 1989
Release date
21 June 1990 Belgium
30 November 1990 Brazil
20 June 1990 France
16 August 1990 Germany
7 August 2025 Greece
27 August 1996 Italy
21 December 1990 Netherlands
22 January 1990 Spain
4 May 1990 USA
MPAA NC-17
Worldwide Gross $4,089,145
Production El Deseo
Also known as
Átame!, Tie Me Up! Tie Me Down!, ¡Átame!, Feßle mich!, Ata-me, Ata-me!, Attache-moi, Attache-moi!, Bağla Beni, Bind me vast!, Bind meg! Elsk meg!, Bind mig, älska mig!, Bind mig, elsk mig!, Bind mig! Tag mig!, Kötözz meg és ölelj!, Legami!, Sido minut! Ota minut!, Spoutej me!, Spoutej mě!, Spútaj ma!, Surišk mane!, Veži me!, Zveži me, Zwiąż mnie, Δέσε με!, Вежи ме!/Veži me!, Врзи ме!, Ела, завържи ме!, Зв'яжи мене, Свяжи меня, アタメ, 捆着我，绑着我, 綑着我，困着我, 綑著妳，困著我, Attache-moi !, 욕망의 낮과 밤, Tie Me Up Tie Me Down

Film rating

6.8
Rate 10 votes
7 IMDb
Place in the rating
Best Comedies 
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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