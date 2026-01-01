Átame!, Tie Me Up! Tie Me Down!, ¡Átame!, Feßle mich!, Ata-me, Ata-me!, Attache-moi, Attache-moi!, Bağla Beni, Bind me vast!, Bind meg! Elsk meg!, Bind mig, älska mig!, Bind mig, elsk mig!, Bind mig! Tag mig!, Kötözz meg és ölelj!, Legami!, Sido minut! Ota minut!, Spoutej me!, Spoutej mě!, Spútaj ma!, Surišk mane!, Veži me!, Zveži me, Zwiąż mnie, Δέσε με!, Вежи ме!/Veži me!, Врзи ме!, Ела, завържи ме!, Зв'яжи мене, Свяжи меня, アタメ, 捆着我，绑着我, 綑着我，困着我, 綑著妳，困著我, Attache-moi !, 욕망의 낮과 밤, Tie Me Up Tie Me Down