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Poster of All About My Mother
7.6
Kinoafisha Films All About My Mother
7.6

All About My Mother

, 1999
Todo sobre mi madre
Spain, France / Drama / 18+
Poster of All About My Mother
7.6

Synopsis

Young Esteban wants to become a writer and also to discover the identity of his father, carefully concealed by his mother Manuela.

Cast

Cecilia Roth
Cecilia Roth
Manuela
Marisa Paredes
Marisa Paredes
Huma Rojo
Penelope Cruz
Penelope Cruz
Hermana Rosa
Carlos Lozano
Mario
Candela Peña
Nina
Antonia San Juan
Agrado
Rosa Maria Sardà
Madre de Rosa
Fernando Fernan Gomez
Padre de Rosa
Fernando Guillén
Doctor en 'Un tranvía llamado Deseo'
Toni Cantó
Lola
Director Pedro Almodóvar
Writer Pedro Almodóvar
Composer Alberto Iglesias
Cast and Crew

Film details

Country Spain / France
Runtime 1 hour 41 minutes
Production year 1999
Online premiere 29 April 2000
World premiere 8 April 1999
Release date
8 October 1999 Brazil
18 May 2000 Czechia 15+
16 April 1999 Denmark 15
21 April 2000 Estonia
19 May 1999 France
4 November 1999 Germany
27 August 1999 Great Britain
29 October 1999 Greece
6 May 2023 Kazakhstan 16+
16 April 1999 Mexico C
2 March 2000 Netherlands
1 October 1999 Poland
29 January 2000 South Korea
16 April 1999 Spain
19 November 1999 Sweden 11
31 March 2000 USA
MPAA R
Worldwide Gross $67,958,231
Production El Deseo, Renn Productions, France 2 Cinéma
Also known as
Todo sobre mi madre, All About My Mother, Alt om min mor, Sve o mojoj majci, Tout sur ma mère, Alles über meine Mutter, Allt om min mamma, Annem Hakkında Her Şey, Ha-Kol Odot Eema, Hamechiz Darbareye Madaram, Kaikki äidistäni, Kõik minu emast, Mindent anyámról, Tudo Sobre a Minha Mãe, Tudo Sobre Minha Mãe, Tutto su mia madre, Viskas apie mano mamą, Viss par manu mammu, Vše o mé matce, Vse o moji materi, Všetko o mojej matke, Wszystko o mojej matce, Όλα για τη μητέρα μου, Всё о моей матери, Все про мою матір, Всичко за майка ми, オール・アバウト・マイ・マザー, 关于我母亲的一切, 我的母親, 論盡我阿媽, Totul despre mama mea, 我的母亲, 论尽我阿妈, 내 어머니의 모든 것

Film rating

7.6
Rate 13 votes
7.8 IMDb
Listen to the
soundtrack All About My Mother

Quotes

Agrado Well, as I was saying, it costs a lot to be authentic, ma'am. And one can't be stingy with these things because you are more authentic the more you resemble what you've dreamed of being.
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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