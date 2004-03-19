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Poster of Bad Education
7.1
Kinoafisha Films Bad Education
7.1

Bad Education

, 2004
Mala educación, La / Bad Education
Spain / Romantic, Drama, Thriller, Crime / 18+
Poster of Bad Education
7.1

Cast

Gael García Bernal
Gael García Bernal
Zahara
Fele Martínez
Fele Martínez
Enrique Goded
Francisco Boira
Ignacio
Javier Cámara
Javier Cámara
Paquito
Alberto Ferreiro
Raúl García Forneiro
Enrique
Daniel Giménez Cacho
Daniel Giménez Cacho
Padre Manolo
Roberto Hoyas
Paco Maestre
Padre José
Petra Martínez
Leonor Watling
Leonor Watling
Lluís Homar
Sr. Berenguer
Director Pedro Almodóvar
Writer Pedro Almodóvar
Composer Alberto Iglesias
Cast and Crew

Film details

Country Spain
Runtime 1 hour 46 minutes
Production year 2004
Online premiere 9 April 2005
World premiere 19 March 2004
Release date
18 November 2021 Russia
14 October 2004 Argentina +16
24 March 2005 Australia MA 15+
1 October 2004 Austria
24 June 2004 Belarus
12 May 2004 Belgium
17 September 2004 Brazil
14 February 2005 Canada 18A
7 October 2004 Chile
21 October 2004 Czechia
19 March 2004 Denmark 15
24 September 2004 Estonia
24 September 2004 Finland
12 April 2004 France
30 September 2004 Germany
21 May 2004 Great Britain
1 October 2004 Greece
9 September 2004 Hungary 16
1 July 2004 Israel
8 October 2004 Italy
24 June 2004 Kazakhstan
3 September 2004 Latvia
14 May 2004 Luxembourg
10 September 2004 Mexico C
26 August 2004 Netherlands 12
3 September 2004 Poland
27 May 2004 Portugal M/16
17 September 2004 South Korea
19 March 2004 Spain
24 September 2004 Sweden 15
13 May 2004 Switzerland
15 October 2004 Turkey 18+
11 February 2005 USA
24 June 2004 Ukraine
MPAA NC-17
Budget $5,000,000
Worldwide Gross $40,433,119
Production Canal+ España, El Deseo, Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA)
Also known as
La mala educación, Bad Education, La mala Educación - Schlechte Erziehung, La mauvaise éducation, Má Educação, Blogas auklėjimas, Dålig uppfostran, Dårlig dannelse, Dårlig oppdragelse, Halb kasvatus, Huono kasvatus, Kaki ekpaidefsi, Kịch Bản Sát Nhân, Kötü eğitim, Las visitas, Loš odgoj, Nabbeun gyoyuk, Proasta crestere, Rossz nevelés, Slaba vzgoja, Sliktā audzināšana, Špatná výchova, Zlá výchova, Złe wychowanie, Κακή εκπαίδευση, Дурное воспитание, Лоше васпитање, Лошо възпитание, Погане виховання, バッド・エデュケーション, 不良教育, 壞教慾, (15) La Mala Educación, Bad Education - Schlechte Erziehung, 毁灭性教育, Dårlige Dannelse, 坏教欲, 나쁜 교육

Film rating

7.1
Rate 12 votes
7.4 IMDb
Write review
Updated 17 November 2021

Quotes

Ignacio I think I've just lost my faith at this moment, so I no longer believe in God or hell. As I don't believe in hell, I'm not afraid. And without fear I'm capable of anything.
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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