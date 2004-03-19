ProductionCanal+ España, El Deseo, Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA)
Also known as
La mala educación, Bad Education, La mala Educación - Schlechte Erziehung, La mauvaise éducation, Má Educação, Blogas auklėjimas, Dålig uppfostran, Dårlig dannelse, Dårlig oppdragelse, Halb kasvatus, Huono kasvatus, Kaki ekpaidefsi, Kịch Bản Sát Nhân, Kötü eğitim, Las visitas, Loš odgoj, Nabbeun gyoyuk, Proasta crestere, Rossz nevelés, Slaba vzgoja, Sliktā audzināšana, Špatná výchova, Zlá výchova, Złe wychowanie, Κακή εκπαίδευση, Дурное воспитание, Лоше васпитање, Лошо възпитание, Погане виховання, バッド・エデュケーション, 不良教育, 壞教慾, (15) La Mala Educación, Bad Education - Schlechte Erziehung, 毁灭性教育, Dårlige Dannelse, 坏教欲, 나쁜 교육