|6 July 2006
|Russia
|Парадиз
|18+
|21 December 2006
|Australia
|M
|6 July 2006
|Belarus
|10 November 2006
|Brazil
|8 September 2006
|Canada
|29 June 2006
|Croatia
|17 March 2006
|Denmark
|15
|11 August 2006
|Estonia
|17 March 2006
|Finland
|K-16
|19 June 2019
|France
|3 August 2006
|Germany
|26 October 2006
|Greece
|19 May 2006
|Italy
|T
|21 June 2007
|Japan
|6 July 2006
|Kazakhstan
|24 August 2006
|Netherlands
|29 September 2006
|Poland
|7 September 2006
|Portugal
|21 September 2006
|South Korea
|17 March 2006
|Spain
|30 October 2020
|Taiwan
|3 November 2006
|USA
|6 July 2006
|Ukraine