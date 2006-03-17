Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of Volver
7.1
Kinoafisha Films Volver
7.1

Volver

, 2006
Volver
Spain / Comedy, Adventure / 18+
Poster of Volver
7.1

Synopsis

After her death, a mother returns to her home town in order to fix the situations she couldn't resolve during her life.

Cast

Penelope Cruz
Penelope Cruz
Raimunda
Lola Duenas
Lola Duenas
Sole
Blanca Portillo
Agustina
Carmen Maura
Carmen Maura
Irene
Yohana Cobo
Paula
Chus Lampreave
Tía Paula
Carmen Machi
Carmen Machi
Pilar Castro
Leandro Rivera
Antonio de la Torre
Paco
Carlos Blanco
Emilio
María Isabel Díaz Lago
Regina
Director Pedro Almodóvar
Writer Pedro Almodóvar
Composer Alberto Iglesias
Cast and Crew

Film details

Country Spain
Runtime 2 hours 1 minute
Production year 2006
Online premiere 19 May 2006
World premiere 17 March 2006
Release date
6 July 2006 Russia Парадиз 18+
21 December 2006 Australia M
6 July 2006 Belarus
10 November 2006 Brazil
8 September 2006 Canada
29 June 2006 Croatia
17 March 2006 Denmark 15
11 August 2006 Estonia
17 March 2006 Finland K-16
19 June 2019 France
3 August 2006 Germany
26 October 2006 Greece
19 May 2006 Italy T
21 June 2007 Japan
6 July 2006 Kazakhstan
24 August 2006 Netherlands
29 September 2006 Poland
7 September 2006 Portugal
21 September 2006 South Korea
17 March 2006 Spain
30 October 2020 Taiwan
3 November 2006 USA
6 July 2006 Ukraine
MPAA R
Budget €7,450,000
Worldwide Gross $85,605,851
Production Canal+ España, El Deseo, Ministerio de Cultura
Also known as
Volver, Atgriezties, Att återvända, Cô Chủ Xinh Đẹp, Dönüş, Gyrna piso, La abuela fantasma, Lahazor, Sugrižimas, The Return, To Return, Voltar, Volver - Paluu, Volver - Tornare, Volver - Zurückkehren, Volver: Å vende tilbake, Vraćam se, Vrati se, Vrni se, Γύρνα πίσω, Возвращение, Завръщане, Повернення, ボルベール　帰郷, 回归, 浮花, 玩美女人, ボルベール, Dönüs, Volver - Å Vende Tilbake, (16) Volver, 귀향

Film rating

7.1
Rate 17 votes
7.6 IMDb
Place in the rating
Best Comedies 
Updated 15 December 2023
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

Similar films for Volver

All About My Mother
All About My Mother Drama
1999, Spain / France
7.0
I'm So Excited!
I'm So Excited! Comedy
2013, Spain
5.0
Women on the Verge of a Nervous Breakdown
Women on the Verge of a Nervous Breakdown Drama, Comedy
1987, Spain
7.0
Kika
Kika Drama, Comedy
1993, Spain / France
6.0
Tie Me Up! Tie Me Down!
Tie Me Up! Tie Me Down! Comedy, Drama
1990, Spain
6.0
Parallel Mothers
Parallel Mothers Drama
2021, Spain
6.0
Pain and Glory
Pain and Glory Drama
2019, Spain
7.0
Antonio Lopez 1970: Sex Fashion & Disco
Antonio Lopez 1970: Sex Fashion & Disco Documentary, Biography
2017, Great Britain
6.0
A Fantastic Woman
A Fantastic Woman Drama
2017, Chile / Germany / Spain / USA
7.0
Julieta
Julieta Drama
2016, Spain
7.0
Twice Born
Twice Born Drama
2012, Italy / Spain / Croatia
7.0
The Skin I Live In
The Skin I Live In Drama
2011, Spain
7.0
Michael
Michael
2026, USA, Biography, Drama, Music, History
Toy Story 5
Toy Story 5
2026, USA, Adventure, Animation, Comedy, Fantasy, Family, Drama
Na derevnyu dedushke 2
Na derevnyu dedushke 2
2026, Russia, Comedy, Family
Minions 3
Minions 3
2026, USA, Adventure, Animation, Action
Evil Dead Burn
Evil Dead Burn
2026, USA, Horror
Moy dikiy drug. Vozvraschenie domoy
Moy dikiy drug. Vozvraschenie domoy
2026, Russia, Family
Kholop 3
Kholop 3
2026, Russia, Comedy, Adventure
Her Private Hell
Her Private Hell
2026, Denmark, Drama, Horror, Thriller
The Backrooms
The Backrooms
2026, USA, Horror, Sci-Fi
Obsession
Obsession
2025, USA, Horror
In the Hand of Dante
In the Hand of Dante
2025, Italy, Drama
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
2006, USA, Action, Crime, Thriller
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more