|30 August 1986
|Russia
|18+
|30 October 1986
|Argentina
|26 February 1987
|Australia
|26 March 1987
|Belgium
|11 June 1987
|Brazil
|7 October 1987
|Colombia
|25 January 2001
|Czechia
|15+
|1 April 1991
|Czechoslovakia
|20 April 1987
|Denmark
|3 July 1987
|Finland
|21 January 1987
|France
|12 February 1987
|Germany
|23 October 1986
|Great Britain
|13 March 1987
|Greece
|13 March 1987
|Hong Kong
|26 April 1990
|Hungary
|17 June 1987
|Iceland
|5 November 1986
|Ireland
|1 June 1987
|Italy
|2 May 1987
|Japan
|30 August 1986
|Kazakhstan
|8 February 2025
|Latvia
|N16
|15 January 1988
|Mexico
|2 July 1987
|Netherlands
|13 March 1987
|Norway
|20 May 1989
|Philippines
|29 May 1987
|Portugal
|17 October 1992
|South Korea
|31 October 1986
|Spain
|13 March 1987
|Sweden
|1 May 1987
|Taiwan
|1 January 1986
|Turkey
|19 September 1986
|USA
|30 August 1986
|Ukraine