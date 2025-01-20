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Poster of Blue Velvet
7.8
Kinoafisha Films Blue Velvet
7.8

Blue Velvet

, 1986
Blue Velvet
USA / Thriller, Crime, Drama, Mystery / 18+
Poster of Blue Velvet
7.8

Cast

Isabella Rossellini
Isabella Rossellini
Dorothy Vallens
Dennis Hopper
Dennis Hopper
Frank Booth
Laura Dern
Laura Dern
Sandy Williams
Kyle MacLachlan
Kyle MacLachlan
Jeffrey Beaumont
Hope Lange
Mrs. Williams
Dean Stockwell
Ben
George Dickerson
Detective Williams
Priscilla Pointer
Priscilla Pointer
Mrs. Beaumont
Frances Bay
Aunt Barbara
Jack Harvey
Mr. Beaumont
Director David Lynch
Writer David Lynch
Composer Angelo Badalamenti
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 2 hours 0 minute
Production year 1986
Online premiere 24 July 2016
World premiere 1 January 1986
Release date
30 August 1986 Russia 18+
30 October 1986 Argentina
26 February 1987 Australia
26 March 1987 Belgium
11 June 1987 Brazil
7 October 1987 Colombia
25 January 2001 Czechia 15+
1 April 1991 Czechoslovakia
20 April 1987 Denmark
3 July 1987 Finland
21 January 1987 France
12 February 1987 Germany
23 October 1986 Great Britain
13 March 1987 Greece
13 March 1987 Hong Kong
26 April 1990 Hungary
17 June 1987 Iceland
5 November 1986 Ireland
1 June 1987 Italy
2 May 1987 Japan
30 August 1986 Kazakhstan
8 February 2025 Latvia N16
15 January 1988 Mexico
2 July 1987 Netherlands
13 March 1987 Norway
20 May 1989 Philippines
29 May 1987 Portugal
17 October 1992 South Korea
31 October 1986 Spain
13 March 1987 Sweden
1 May 1987 Taiwan
1 January 1986 Turkey
19 September 1986 USA
30 August 1986 Ukraine
MPAA R
Budget $6,000,000
Worldwide Gross $8,718,151
Production De Laurentiis Entertainment Group (DEG)
Also known as
Blue Velvet, Terciopelo azul, Синий бархат, Blue Velvet - Verbotene Blicke, Modrý samet, Veludo Azul, Blátt Flauel, Blue Velvet - ja sinisempi oli yö, Blue Velvet - och blåare var natten, Catifeaua albastra, Kék bársony, Mavi kadife, Mavi məxmər, Mėlynas aksomas, Modrý zamat, Moviy baxmal, Nhung Xanh, Plavi baršun, Sinine velvet, Terciopelo azul (Blue velvet), Vellut blau, Velluto blu, Zilais samts, Μπλε βελούδο, Көк барқыт, Плави сомот, Синій оксамит, Синьо кадифе, ब्लू वेल्वेट, ブルーベルベット, 蓝丝绒, 藍絲絨, 藍色夜合花, เมืองทมิฬ ปมมรณะ, 블루 벨벳, Blue Velvet: Verbotene Blicke, Blue Velvet – ja sinisempi oli yö, Թավշյա Կապույտ

Film rating

7.8
Rate 10 votes
7.7 IMDb
Updated 20 January 2025

Quotes

Frank Booth Hey, you wanna go for a ride?
Jeffrey Beaumont No, thanks.
Frank Booth No, thanks? What does that mean?
Jeffrey Beaumont I don't wanna go.
Frank Booth Go where?
Jeffrey Beaumont For a ride.
Frank Booth A ride! Now that's a good idea!
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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