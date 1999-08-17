Film details
Country
France
Runtime
1 hour 34 minutes
Production year
1999
World premiere
17 August 1999
Release date
|11 September 2023
|Canada
|
|
|17 August 1999
|France
|
|
|3 September 1999
|Italy
|
|
|18 August 1999
|USA
|
|
Production
Fidélité Productions, Arte France Cinéma, StudioCanal
Also known as
Les amants criminels, Criminal Lovers, Älskande på flykt, Amantes criminales, Amantes Criminosos, Amanti criminali, Bűnös szerelmesek, Ein kriminelles Paar, Els amants criminals, Kriminaliniai meilužiai, Los amantes criminales, O Banquete dos Amantes, Satanikoi erastes, Suçlu Aşıklar, Zbrodniczy kochankowie, Криминални любовници, Криминальные любовники, Кримінальні коханці, クリミナル・ラヴァーズ, 挑逗性謀殺, 挑逗性谋杀, 罪恶恋人