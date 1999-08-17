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Poster of Criminal Lovers
6.2
Kinoafisha Films Criminal Lovers
6.2

Criminal Lovers

, 1999
Les Amants Criminels
France / Drama, Thriller / 18+
Poster of Criminal Lovers
6.2

Cast

Salim Kechiouche
Salim Kechiouche
Saïd
Miki Manojlovic
Miki Manojlovic
L'homme des bois
Jeremie Renier
Jeremie Renier
Luc
Natacha Régnier
Alice
Yasmine Belmadi
Karim
Bernard Maume
Le professeur
Jean-Louis Debard
Le gardien de nuit
Catherine Vierne
La vendeuse de bijoux
Marielle Coubaillon
L'hôtesse du supermarché
Olivier Papot
Le policier
Director Francois Ozon
Writer Marina de Van, Francois Ozon, Marcia Romano, Annabelle Perrichon, Arthur Rimbaud
Composer Philippe Rombi
Cast and Crew

Film details

Country France
Runtime 1 hour 34 minutes
Production year 1999
World premiere 17 August 1999
Release date
11 September 2023 Canada
17 August 1999 France
3 September 1999 Italy
18 August 1999 USA
Production Fidélité Productions, Arte France Cinéma, StudioCanal
Also known as
Les amants criminels, Criminal Lovers, Älskande på flykt, Amantes criminales, Amantes Criminosos, Amanti criminali, Bűnös szerelmesek, Ein kriminelles Paar, Els amants criminals, Kriminaliniai meilužiai, Los amantes criminales, O Banquete dos Amantes, Satanikoi erastes, Suçlu Aşıklar, Zbrodniczy kochankowie, Криминални любовници, Криминальные любовники, Кримінальні коханці, クリミナル・ラヴァーズ, 挑逗性謀殺, 挑逗性谋杀, 罪恶恋人

Film rating

6.2
Rate 11 votes
6.4 IMDb
Updated 8 December 2020
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