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Poster of Swimming Pool
6.7
Kinoafisha Films Swimming Pool
6.7

Swimming Pool

, 2003
Swimming Pool
France, Great Britain / Drama, Thriller, Mystery / 18+
Poster of Swimming Pool
6.7

Cast

Charlotte Rampling
Charlotte Rampling
Sarah Morton
Marc Fayolle
Marcel
Jean-Marie Lamour
Franck
Mireille Mossé
Marcel's Daughter
Michel Fau
Michel Fau
First Man
Jean-Claude Lecas
Second Man
Charles Dance
Charles Dance
John Bosload
Ludivine Sagnier
Ludivine Sagnier
Julie
Charlotte Rampling
Sarah Morton
Emilie Gavois-Kahn
Emilie Gavois-Kahn
Waitress at Cafe
Erarde Forestali
Old Man
Director Francois Ozon
Writer Francois Ozon, Emmanuèle Bernheim, Sionann O'Neill
Composer Philippe Rombi
Cast and Crew

Film details

Country France / Great Britain
Runtime 1 hour 42 minutes
Production year 2003
Online premiere 24 July 2003
World premiere 18 May 2003
Release date
11 September 2003 Russia 16+
11 September 2003 Belarus
25 December 2003 Czechia 12+
21 May 2003 France
17 August 2003 Germany
22 August 2003 Great Britain
7 November 2003 Greece
11 September 2003 Kazakhstan
2 June 2003 Netherlands
22 August 2003 South Korea 18
24 October 2003 Spain
19 December 2003 Sweden
2 June 2003 USA
11 September 2003 Ukraine
MPAA R
Worldwide Gross $22,441,497
Production Fidélité Productions, France 2 Cinéma, Gimages
Also known as
Swimming Pool, La piscina, Bazen, Bazén, Swimming Pool: juegos perversos, Baseinas, Basen, Bassein, Estakhr, Havuz, Hồ Bơi Kinh Hoàng, I pisina, Juegos perversos, La piscine, Piscina, Swimming Pool - À Beira da Piscina, Uima-allas, Uszoda, Η πισίνα, Басейн, Басейнът, Бассейн, スイミング・プール, 池畔謀殺案, 泳池情殺案, 스위밍 풀, 游泳池, 수영장, 스위밍풀

Film rating

6.7
Rate 13 votes
6.7 IMDb
Updated 13 December 2023
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

Interesting facts

The character Sarah, portrayed by Charlotte Rampling, is named after her sister, who took her own life aged 23. She told The Guardian: 'I felt that, after such a long period of not allowing her to be with me, I wanted to bring her back into my life.'

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