|11 September 2003
|Russia
|16+
|11 September 2003
|Belarus
|25 December 2003
|Czechia
|12+
|21 May 2003
|France
|17 August 2003
|Germany
|22 August 2003
|Great Britain
|7 November 2003
|Greece
|11 September 2003
|Kazakhstan
|2 June 2003
|Netherlands
|22 August 2003
|South Korea
|18
|24 October 2003
|Spain
|19 December 2003
|Sweden
|2 June 2003
|USA
|11 September 2003
|Ukraine
The character Sarah, portrayed by Charlotte Rampling, is named after her sister, who took her own life aged 23. She told The Guardian: 'I felt that, after such a long period of not allowing her to be with me, I wanted to bring her back into my life.'