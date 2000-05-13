Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of Dinosaur
7.3
Kinoafisha Films Dinosaur
7.3

Dinosaur

, 2000
Dinosaur
USA / Family, Adventure, Animation / 18+
Poster of Dinosaur
7.3

Cast

D.B. Sweeney
D.B. Sweeney
Aladar
Max Casella
Max Casella
Zini
Samuel E. Wright
Kron
Julianna Margulies
Julianna Margulies
Neera
Peter Siragusa
Bruton
Della Reese
Eema
Ossie Davis
Yar
Alfre Woodard
Alfre Woodard
Plio
Hayden Panettiere
Hayden Panettiere
Suri
Joan Plowright
Joan Plowright
Baylene
Director Eric Leighton, Ralph Zondag
Writer John Harrison, Robert Nelson Jacobs, Walon Green, Thom Enriquez, Ralph Zondag
Composer James Newton Howard
Cast and Crew

Animated film details

Country USA
Runtime 1 hour 22 minutes
Production year 2000
Online premiere 15 June 2000
World premiere 13 May 2000
Release date
29 April 2001 Russia Каскад 6+
15 June 2000 Argentina
15 June 2000 Australia
30 June 2000 Brazil
19 May 2000 Cameroon
9 November 2000 Czechia U
17 November 2000 Denmark
31 January 2001 Egypt
29 November 2000 France
15 June 2000 Germany
13 October 2000 Great Britain
20 October 2000 Ireland
29 June 2000 Israel
15 June 2000 Italy
9 December 2000 Japan
29 April 2001 Kazakhstan
7 July 2000 Mexico
23 November 2000 Netherlands
15 June 2000 Peru
26 July 2000 Philippines G
15 June 2000 Portugal
19 May 2000 Romania AP
15 July 2000 South Korea
18 November 2000 Spain
17 November 2000 Sweden
19 May 2000 USA
29 April 2001 Ukraine
23 June 2000 Uruguay
MPAA PG
Budget $127,500,000
Worldwide Gross $349,822,765
Production Walt Disney Pictures, The Secret Lab (TSL), Walt Disney Animation Studios
Also known as
Dinosaur, Dinosaurio, Dinosaurus, Dinosaure, Dinossauro, Dinozavr, Динозавр, Deinosavros, Dínó, Dinosaurerne, Dinosauri, Dinosaurier, Dinosaurusi, Dinousaurier, Dinozaur, Dinozauras, Dinozor, Khủng Long, Le Dinosaure, Δεινόσαυρος, Динозавър, ダイナソー, 恐龍, Dinosaure - Disney, Dinosauri (2000), Disneys Dinosaurier, 다이너소어, Dinosaurier - Disney, Dinosaurios

Cartoon rating

7.3
Rate 27 votes
6.4 IMDb
Write review
Place in the rating
In overall ranking  1391 In the Family genre  149 In the Adventure genre  313 In the Animation genre  219 In films of USA  851 In films of 2000  16
Updated 13 December 2023
Listen to the
soundtrack Dinosaur

Quotes

Aladar [despairing] We're not meant to survive.
Baylene Oh, yes we were! We're *here*, aren't we? And how dare you waste that good fortune by simply giving up? Shame on you. Shame on you, shame on you! The worst of it is, you allowed an old fool like me to believe I was needed, that I still had a purpose... and do you know what? You were right. And I'm going to go on believing it. And I, for one, am not willing to die here!
Showtimes Currently, the animated film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

Similar films for Dinosaur

The Land Before Time
The Land Before Time Adventure, Family, Animation
1988, USA / Ireland
7.0
How to Train Your Dragon
How to Train Your Dragon Animation, Family, Fairy Tale
2010, USA
8.0
Ice Age: Dawn of the Dinosaurs
Ice Age: Dawn of the Dinosaurs Adventure, Animation, Family, Comedy
2009, USA
7.0
Dinosaurs Alive
Dinosaurs Alive Short, Documentary
2007, USA
5.0
Dinosaurs: Giants of Patagonia
Dinosaurs: Giants of Patagonia Documentary
2007, Canada
6.0
Doraemon: Nobita No Kyoryu
Doraemon: Nobita No Kyoryu Animation, Anime
2006, Japan
7.0
Mee-Shee: The Water Giant
Mee-Shee: The Water Giant Adventure, Family
2005, Great Britain / Germany
5.0
Dino Island
Dino Island Action
1998, USA
5.0
T-Rex: Back to the Cretaceous
T-Rex: Back to the Cretaceous Adventure
1998, USA
5.0
I Am T-Rex
I Am T-Rex Action, Adventure, Animation
2022, China
5.0
My Pet Dinosaur
My Pet Dinosaur Fantasy, Adventure
2017, Australia
4.0
Walking with Dinosaurs 3D
Walking with Dinosaurs 3D Documentary, Family
2013, USA / Great Britain / Australia
6.0
Michael
Michael
2026, USA, Biography, Drama, Music, History
Toy Story 5
Toy Story 5
2026, USA, Adventure, Animation, Comedy, Fantasy, Family, Drama
Na derevnyu dedushke 2
Na derevnyu dedushke 2
2026, Russia, Comedy, Family
Minions 3
Minions 3
2026, USA, Adventure, Animation, Action
Untitled Evil Dead Spin-Off
Untitled Evil Dead Spin-Off
2026, USA, Horror
Moy dikiy drug. Vozvraschenie domoy
Moy dikiy drug. Vozvraschenie domoy
2026, Russia, Family
Kholop 3
Kholop 3
2026, Russia, Comedy, Adventure
Her Private Hell
Her Private Hell
2026, Denmark, Drama, Horror, Thriller
The Backrooms
The Backrooms
2026, USA, Horror, Sci-Fi
Obsession
Obsession
2025, USA, Horror
In the Hand of Dante
In the Hand of Dante
2025, Italy, Drama
Spiked
Spiked
2025, Belgium / France / Luxembourg, Animation
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more