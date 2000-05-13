|29 April 2001
|Russia
|Каскад
|6+
|15 June 2000
|Argentina
|15 June 2000
|Australia
|30 June 2000
|Brazil
|19 May 2000
|Cameroon
|9 November 2000
|Czechia
|U
|17 November 2000
|Denmark
|31 January 2001
|Egypt
|29 November 2000
|France
|15 June 2000
|Germany
|13 October 2000
|Great Britain
|20 October 2000
|Ireland
|29 June 2000
|Israel
|15 June 2000
|Italy
|9 December 2000
|Japan
|29 April 2001
|Kazakhstan
|7 July 2000
|Mexico
|23 November 2000
|Netherlands
|15 June 2000
|Peru
|26 July 2000
|Philippines
|G
|15 June 2000
|Portugal
|19 May 2000
|Romania
|AP
|15 July 2000
|South Korea
|18 November 2000
|Spain
|17 November 2000
|Sweden
|19 May 2000
|USA
|29 April 2001
|Ukraine
|23 June 2000
|Uruguay