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Poster of Dinosaurs: Giants of Patagonia
6.7
Dinosaurs: Giants of Patagonia - Trailer
Kinoafisha Films Dinosaurs: Giants of Patagonia
6.7

Dinosaurs: Giants of Patagonia

, 2007
Dinosaurs: Giants of Patagonia
Canada / Documentary / 18+
Trailers
Poster of Dinosaurs: Giants of Patagonia
6.7
Dinosaurs: Giants of Patagonia - Trailer
Dinosaurs: Giants of Patagonia  Trailer

Cast

Donald Sutherland
Donald Sutherland
Narrator
Rodolfo Coria
Paleontologist
Director Marc Fafard
Writer Marc Fafard
Cast and Crew

Film details

Country Canada
Runtime 40 minutes
Production year 2007
World premiere 5 April 2007
Release date
7 June 2007 Russia Киносфера
7 June 2007 Belarus
5 April 2007 Canada
25 September 2012 France
9 December 2010 Germany
7 June 2007 Kazakhstan
5 April 2007 USA
7 June 2007 Ukraine
Worldwide Gross $4,754,165
Production Sky High Entertainment
Also known as
Dinosaurs: Giants of Patagonia, Deinosavroi - Oi gigantes tis Patagonias, Dinosauri - Divovi Patagonije 3D, Dinosaurios: Gigantes de la Patagonia, Dinosaurs: Giants of Patagonia 3D, Dinoszauruszok: Patagónia óriásai, Dinozaurii: Gigantii din Patagonia, Dinozaury 3D - Giganty Patagonii, Динозавры Патагонии, IMAX - Dinosaures 3D, les géants de Patagonie, IMAX Dinosaurs Giants of Patagonia, IMAX: Dinosaurs: Giants of Patagonia 3D, Dinosaurier 3D - Giganten Patagoniens, IMAX: Dinosaurier - Giganten Patagoniens, Dinosaurs - Giants of Patagonia, 恐龙: 巴塔哥尼亚的巨兽

Film rating

6.7
Rate 16 votes
6.2 IMDb

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Dinosaurs: Giants of Patagonia - Trailer
Dinosaurs: Giants of Patagonia Trailer
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