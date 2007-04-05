Film details
Country
Canada
Runtime
40 minutes
Production year
2007
World premiere
5 April 2007
Release date
|7 June 2007
|Russia
| Киносфера
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|7 June 2007
|Belarus
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|5 April 2007
|Canada
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|25 September 2012
|France
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|9 December 2010
|Germany
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|7 June 2007
|Kazakhstan
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|5 April 2007
|USA
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|7 June 2007
|Ukraine
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Worldwide Gross
$4,754,165
Production
Sky High Entertainment
Also known as
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