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Poster of The Philadelphia Experiment
6.1
Kinoafisha Films The Philadelphia Experiment
6.1

The Philadelphia Experiment

, 1984
The Philadelphia Experiment
USA / Adventure, Sci-Fi, Thriller, Drama, Romantic / 18+
Poster of The Philadelphia Experiment
6.1

Synopsis

A United States Navy destroyer escort participates in a Navy "invisibility" experiment that inadvertently sends two sailors forty years into the future.

Cast

Michael Paré
Michael Paré
David Herdeg
Nancy Allen
Allison Hayes
Eric Christmas
Dr. James Longstreet
Bobby Di Cicco
Bobby Di Cicco
Jim Parker
Louise Latham
Pamela
Kene Holliday
Major Clark
Joe Dorsey
Sheriff Bates
Michael Curry
Magnussen
Stephen Tobolowsky
Stephen Tobolowsky
Barney
Gary Brockette
Andrews
Gary Brockette
Andrews
Director Stewart Raffill
Writer Michael Janover, William Gray, Wallace C. Bennett, Don Jakoby
Composer Kenneth Wannberg
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 1 hour 42 minutes
Production year 1984
World premiere 3 August 1984
Release date
3 August 1984 Russia 16+
1 November 1984 Australia
15 January 1985 France
10 January 1985 Germany
1 April 1993 Great Britain
12 October 1984 Ireland PG
3 February 1987 Italy
27 October 1984 Japan
3 August 1984 Kazakhstan
1 November 1984 Spain
5 October 1984 Sweden
3 August 1984 USA
3 August 1984 Ukraine
MPAA PG
Budget $6,400,000
Worldwide Gross $8,103,330
Production New World Pictures, Cinema Group Ventures, New Pictures Group
Also known as
The Philadelphia Experiment, Philadelphia Experiment, El experimento Filadelfia, Enviados al futuro, Tuhonkuilu, A Experiência de Filadélfia, Az idő pallosa - A Philadelphia kísérlet, Das Philadelphia Experiment, Das Philadelphia-Experiment, Eksperyment 'Filadelfia', Eksperyment filadelfijski, El experimento Philadelphia, Enviados del futuro, Experiment Philadelphia, Experimento Filadelfia, Experimentos siniestros, Experimentul Philadelphia, Filadelfeia ora miden, Filadelfijski eksperiment, John Carpenter's Das Philadelphia-Experiment, L'expérience de Philadelphie, L'expérience interdite, Ödets klyfta, Philadelphia eksperiment, Philadelphia-eksperimentet, Philadelphia-experimentet, Projeto Filadélfia, The Pennsylvania Experiment, Tuhon kuilu, Um Passo para o Futuro, Το πείραμα της Φιλαδέλφειας, Φιλαδέλφεια ώρα μηδέν, Експериментът Филаделфия, Филаделфийски експеримент, Филадельфийский эксперимент, Філадельфійський експеримент, フィラデルフィア・エクスペリメント, 4차원의 포로, John Carpenter's The Philadelphia Experiment, Philadelphia eksperimentet, 费城历险, Φιλαδέλφεια Ώρα Μηδέν

Film rating

6.1
Rate 14 votes
6.1 IMDb
Updated 1 September 2021

Quotes

David Herdeg [sees President Ronald Reagan giving a speech on television] Hey, I know this guy. Is this another movie?
Allison Hayes [smiles] No, David, it's not another movie.
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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