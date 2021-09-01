Also known as

The Philadelphia Experiment, Philadelphia Experiment, El experimento Filadelfia, Enviados al futuro, Tuhonkuilu, A Experiência de Filadélfia, Az idő pallosa - A Philadelphia kísérlet, Das Philadelphia Experiment, Das Philadelphia-Experiment, Eksperyment 'Filadelfia', Eksperyment filadelfijski, El experimento Philadelphia, Enviados del futuro, Experiment Philadelphia, Experimento Filadelfia, Experimentos siniestros, Experimentul Philadelphia, Filadelfeia ora miden, Filadelfijski eksperiment, John Carpenter's Das Philadelphia-Experiment, L'expérience de Philadelphie, L'expérience interdite, Ödets klyfta, Philadelphia eksperiment, Philadelphia-eksperimentet, Philadelphia-experimentet, Projeto Filadélfia, The Pennsylvania Experiment, Tuhon kuilu, Um Passo para o Futuro, Το πείραμα της Φιλαδέλφειας, Φιλαδέλφεια ώρα μηδέν, Експериментът Филаделфия, Филаделфийски експеримент, Филадельфийский эксперимент, Філадельфійський експеримент, フィラデルフィア・エクスペリメント, 4차원의 포로, John Carpenter's The Philadelphia Experiment, Philadelphia eksperimentet, 费城历险, Φιλαδέλφεια Ώρα Μηδέν

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