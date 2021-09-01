ProductionNew World Pictures, Cinema Group Ventures, New Pictures Group
Also known as
The Philadelphia Experiment, Philadelphia Experiment, El experimento Filadelfia, Enviados al futuro, Tuhonkuilu, A Experiência de Filadélfia, Az idő pallosa - A Philadelphia kísérlet, Das Philadelphia Experiment, Das Philadelphia-Experiment, Eksperyment 'Filadelfia', Eksperyment filadelfijski, El experimento Philadelphia, Enviados del futuro, Experiment Philadelphia, Experimento Filadelfia, Experimentos siniestros, Experimentul Philadelphia, Filadelfeia ora miden, Filadelfijski eksperiment, John Carpenter's Das Philadelphia-Experiment, L'expérience de Philadelphie, L'expérience interdite, Ödets klyfta, Philadelphia eksperiment, Philadelphia-eksperimentet, Philadelphia-experimentet, Projeto Filadélfia, The Pennsylvania Experiment, Tuhon kuilu, Um Passo para o Futuro, Το πείραμα της Φιλαδέλφειας, Φιλαδέλφεια ώρα μηδέν, Експериментът Филаделфия, Филаделфийски експеримент, Филадельфийский эксперимент, Філадельфійський експеримент, フィラデルフィア・エクスペリメント, 4차원의 포로, John Carpenter's The Philadelphia Experiment, Philadelphia eksperimentet, 费城历险, Φιλαδέλφεια Ώρα Μηδέν
Film rating
6.1
Rate14 votes
6.1IMDb
Updated 1 September 2021
Stills
Quotes
David Herdeg[sees President Ronald Reagan giving a speech on television]Hey, I know this guy. Is this another movie?
Allison Hayes[smiles]No, David, it's not another movie.
ShowtimesCurrently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.