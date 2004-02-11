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Poster of Bride & Prejudice
6.6
Kinoafisha Films Bride & Prejudice
6.6

Bride & Prejudice

, 2005
Bride & Prejudice
India, USA / Romantic, Musical, Comedy / 18+
Poster of Bride & Prejudice
6.6

Synopsis

A modern adaptation of Jane Austen's classic novel, Pride and Prejudice, that features the lives of four unmarried daughters in an Indian family.

Cast

Aishwarya Rai Bachchan
Aishwarya Rai Bachchan
Lalita Bakshi
Martin Henderson
Martin Henderson
William Darcy
Daniel Gillies
Daniel Gillies
Johnny Wickham
Naveen Andrews
Naveen Andrews
Balraj
Namrata Shirodkar
Jaya Bakshi
Indira Varma
Indira Varma
Kiran
Nadira Babbar
Manorama Bakshi
Anupam Kher
Anupam Kher
Chaman Bakshi
Sonali Kulkarni
Chandra Lamba
Nitin Ganatra
Nitin Ganatra
Mr. Kohli
Director Gurinder Chadha
Writer Paul Mayeda Berges, Jane Austen, Gurinder Chadha
Composer Robert Allen Elliott, Anu Malik, Craig Pruess
Cast and Crew

Film details

Country India / USA
Runtime 1 hour 51 minutes
Production year 2005
Online premiere 8 October 2004
World premiere 11 February 2004
Release date
17 February 2005 Russia Централ Партнершип
17 February 2005 Belarus
18 August 2004 Germany
7 October 2004 Great Britain
8 October 2004 India
10 December 2004 Italy
17 February 2005 Kazakhstan
11 February 2004 Norway 15
10 December 2004 Switzerland
6 October 2004 UAE
11 February 2004 USA
17 February 2005 Ukraine
MPAA PG-13
Budget $7,000,000
Worldwide Gross $24,716,440
Production UK Film Council, Kintop Pictures, Bend It Films
Also known as
Bride & Prejudice, Bodas y prejuicios, Coup de foudre à Bollywood, A Noiva Indecisa, Balle Balle: Amritsar to L.A., Bride and Prejudice: The Bollywood Musical, Duma i uprzedzenie, Gelinim olur musun?, Hilpeys ja ennakkoluulo, Kärlek & fördom, Kihlus ja eelarvamus, Liebe lieber indisch, Mátkaság és legényélet, Matrimoni e pregiudizi, Mireasã si prejudecatã, Noiva e Preconceito, Novia y prejuicio, Peri gamou & prokatalipsis, Stolthed & brudgom, Невеста & предрассудки, Невести и предразсъдъци, Bride and Prejudice, Наречена та забобони, Східна наречена, 新娘与偏见, 신부와 편견

Film rating

6.6
Rate 10 votes
6.2 IMDb
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