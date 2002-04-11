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Poster of Bend It Like Beckham
7.3
Kinoafisha Films Bend It Like Beckham
7.3

Bend It Like Beckham

, 2002
Bend It Like Beckham
Great Britain, USA, Germany / Drama, Comedy / 18+
Poster of Bend It Like Beckham
7.3

Cast

Parminder Nagra
Parminder Nagra
Jess
Keira Knightley
Keira Knightley
Jules
Jonathan Rhys Meyers
Jonathan Rhys Meyers
Joe
Anupam Kher
Anupam Kher
Mr. Bhamra
Archie Panjabi
Archie Panjabi
Pinky Bhamra
Shaznay Lewis
Mel
Frank Harper
Alan Paxton
Juliet Stevenson
Paula Paxton
Shaheen Khan
Mrs. Bhamra
Ameet Chana
Tony
Pooja Shah
Juliet Stevenson
Paula Paxton
Director Gurinder Chadha
Writer Paul Mayeda Berges, Gurinder Chadha, Guljit Bindra
Composer Craig Pruess
Cast and Crew

Film details

Country Great Britain / USA / Germany
Runtime 1 hour 52 minutes
Production year 2002
World premiere 11 April 2002
Release date
4 September 2003 Russia
4 July 2002 Australia
28 August 2003 Belarus
9 September 2002 Canada
31 October 2002 Czechia 12+
16 August 2002 Denmark A
1 November 2002 Finland S
19 November 2002 France
2 October 2002 Germany
11 April 2002 Great Britain
20 December 2002 Greece
12 April 2002 Ireland
13 December 2002 Italy
28 August 2003 Kazakhstan
30 August 2002 South Korea
20 September 2002 Spain
25 October 2002 Sweden Btl
6 December 2002 Turkey
1 August 2003 USA
28 August 2003 Ukraine
MPAA PG-13
Budget 3,500,159 GBP
Worldwide Gross $92,247,634
Production Kintop Pictures, UK Film Council, Filmförderung Hamburg
Also known as
Bend It Like Beckham, Jugando con el destino, Joue-la comme Beckham, Kick It Like Beckham, Skruva den som Beckham, Baš kao Beckham, Bedre end Beckham, Blafuj ako Beckham, Blafuj jako Beckham, Csavard be, mint Beckham, Driblando o Destino, Dribleaza ca Beckham, Football Shootball Hai Rabba!, Hayatımın çalımı Beckham, Iesit kā Bekhems!, Joga Como Beckham, Mesle Beckham Kaat Bede, Parempi kuin Beckham, Podkręć jak Beckham, Podkręć piłkę jak Beckham, Quiero ser como Beckham, Skru'n som Beckham, Smūgiuok kaip Bekhemas, Sognando Beckham, Tôi Yêu Beckham, Tribla nagu Beckham, Zadeni kot Beckham, Κάν' το όπως ο Μπέκαμ, Грай, як Бекхем, Играй, как Бекхэм, Играј као Бекам, Ритай като Бекам, ベッカムに恋して, 像贝克汉姆一样踢球, 我愛貝克漢, 我爱贝克汉姆

Film rating

7.3
Rate 10 votes
6.7 IMDb
Place in the rating
Best Comedies 
Listen to the
soundtrack Bend It Like Beckham
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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