|4 September 2003
|Russia
|4 July 2002
|Australia
|28 August 2003
|Belarus
|9 September 2002
|Canada
|31 October 2002
|Czechia
|12+
|16 August 2002
|Denmark
|A
|1 November 2002
|Finland
|S
|19 November 2002
|France
|2 October 2002
|Germany
|11 April 2002
|Great Britain
|20 December 2002
|Greece
|12 April 2002
|Ireland
|13 December 2002
|Italy
|28 August 2003
|Kazakhstan
|30 August 2002
|South Korea
|20 September 2002
|Spain
|25 October 2002
|Sweden
|Btl
|6 December 2002
|Turkey
|1 August 2003
|USA
|28 August 2003
|Ukraine
Parminder Nagra feared the scar on her leg might stop her being cast as Jess. Rather than remove it, the scar and the story behind it were written into the script.