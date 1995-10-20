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Poster of Dilwale Dulhania Le Jayenge
8.3
Kinoafisha Films Dilwale Dulhania Le Jayenge
8.3

Dilwale Dulhania Le Jayenge

, 1995
Dilwale Dulhania Le Jayenge
India / Comedy, Romantic, Musical / 18+
Poster of Dilwale Dulhania Le Jayenge
8.3

Synopsis

When Raj meets Simran in Europe, it isn't love at first sight but when Simran moves to India for an arranged marriage, love makes its presence felt.

Cast

Shahrukh Khan
Shahrukh Khan
Raj Malhotra
Kajol
Simran Singh
Amrish Puri
Amrish Puri
Chaudhry Baldev Singh
Farida Jalal
Farida Jalal
Lajwanti 'Lajjo' Singh
Anupam Kher
Anupam Kher
Dharamvir Malhotra
Satish Shah
Ajit Singh
Parmeet Sethi
Kuljeet
Mandira Bedi
Preeti Singh
Himani Shivpuri
Simran's Aunt
Pooja Ruparel
Chutki
Pooja Ruparel
Chutki
Director Aditya Chopra
Writer Aditya Chopra, Javed Siddiqui
Composer Jatin Pandit, Lalit Pandit
Cast and Crew

Film details

Country India
Runtime 3 hours 9 minutes
Production year 1995
World premiere 20 October 1995
Release date
8 February 2008 Germany
24 October 1995 Great Britain
20 October 1995 India
20 October 1995 USA
Also known as
Dilwale Dulhania Le Jayenge, Aki bátor, azé a menyasszony, Amor contra viento y marea, D.D.L.J., DDLJ, Dilwale dulhania le jayenge - Wer zuerst kommt, kriegt die Braut, Dragoste cu scântei, Kẻ Si Tình Mang Cô Dâu Đi, Lovers Will Walk Off with the Bride, Nuotaką gaus drąsusis, O'g'irlanmagan kelin, Shâ Ruku Kân no DDLJ: Rabu Getto Dai Sakusen, The Big-Hearted Will Take the Bride Away, The Big-Hearted Will Win the Bride, The Brave Heart Will Take the Bride, Wer zuerst kommt, kriegt die Braut, Żona dla zuchwałych, Непохищенная невеста, दिलवाले दुलहनिए ले जायेंगे, シャー・ルク・カーンのＤＤＬＪラブゲット大作戦, 漂洋過海愛上你, دل‌شکستهٔ عاشق عروس را می‌برد, दिलवाले दुल्हनिया ले जायेंगे, シャー・ルク・カーンのDDLJ／ラブゲット大作戦, Dilwale Dulhaniya Le Jayenge, Смелото сърце ще спечели невестата, دلشکسته عاشق عروس را می‌برد, สวรรค์เบี่ยง เปลี่ยนทางรัก, Cesur Yürek Gelini Alır

Film rating

8.3
Rate 18 votes
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