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Poster of Virgin Territory
5.1
Virgin Territory - Trailer
Kinoafisha Films Virgin Territory
5.1

Virgin Territory

, 2007
Virgin Territory
USA / Comedy, Adventure, Romantic, Drama / 18+
Trailers
Poster of Virgin Territory
5.1
Virgin Territory - Trailer
Virgin Territory  Trailer

Cast

Hayden Christensen
Hayden Christensen
Lorenzo
Mischa Barton
Mischa Barton
Pampinea
Tim Roth
Tim Roth
Gerbino
Christopher Egan
Christopher Egan
Dioneo
Silvia Colloca
Silvia Colloca
Rupert Friend
Rupert Friend
Ryan Cartwright
Ryan Cartwright
Ghino
Anna Galiena
Anna Galiena
Kate Groombridge
Rosalind Halstead
Rosalind Halstead
David Leland
Maimie McCoy
Maimie McCoy
Director David Leland
Writer David Leland
Composer Ilan Eshkeri
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 1 hour 37 minutes
Production year 2007
World premiere 17 December 2007
Release date
6 March 2008 Russia Парадиз 16+
6 March 2008 Belarus
23 July 2008 France
6 March 2008 Kazakhstan
17 December 2007 USA
6 March 2008 Ukraine
MPAA R
Budget $38,000,000
Worldwide Gross $5,410,749
Production Carthago Films S.a.r.l., Dino De Laurentiis Company, Dino de Laurentiis Cinematografica
Also known as
Virgin Territory, Andjeli i djevice, Angels and Virgins, Anjos e Virgens, Aprendiz de caballero, Chasing Temptation, Decameron Pie, Decameron: Angels & Virgins, Dekameron, Dekameronas: skaistuoliu teritorija, Devisko obmocje, Guilty Pleasures, Il decamerone, Jaunavu teritorija, Medieval pie - Territoires vierges, Szűzlányok ajándéka, Território Virgem, Thế Giới Của Trinh Nữ, Virgin Territory - Seksiä, valheita ja perinteitä, Άγγελοι & παρθένες, Територія незайманості, Территория девственниц, ヴァージンテリトリー, Angeloi & parthenes, Територiя незайманостi, Medieval Pie : Territoires Vierges

Film rating

5.1
Rate 17 votes
4.7 IMDb
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Best Comedies 
Updated 24 February 2024

Film Trailers

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Virgin Territory - Trailer
Virgin Territory Trailer
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Quotes

Tindaro [narrating about Gerbinos sex-life] There isn't much going on under his pants. Funny, I've heard that he's the biggest dick in town...
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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