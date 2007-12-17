ProductionCarthago Films S.a.r.l., Dino De Laurentiis Company, Dino de Laurentiis Cinematografica
Also known as
Virgin Territory, Andjeli i djevice, Angels and Virgins, Anjos e Virgens, Aprendiz de caballero, Chasing Temptation, Decameron Pie, Decameron: Angels & Virgins, Dekameron, Dekameronas: skaistuoliu teritorija, Devisko obmocje, Guilty Pleasures, Il decamerone, Jaunavu teritorija, Medieval pie - Territoires vierges, Szűzlányok ajándéka, Território Virgem, Thế Giới Của Trinh Nữ, Virgin Territory - Seksiä, valheita ja perinteitä, Άγγελοι & παρθένες, Територія незайманості, Территория девственниц, ヴァージンテリトリー, Angeloi & parthenes, Територiя незайманостi, Medieval Pie : Territoires Vierges