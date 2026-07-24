|11 December 1975
|Russia
|16+
|3 May 1977
|Argentina
|18 December 1975
|Australia
|14 October 1976
|Belgium
|18 December 1975
|Canada
|10 September 1976
|Denmark
|24 September 1976
|Finland
|23 September 1976
|France
|17 September 1976
|Germany
|27 June 2016
|Great Britain
|13 August 1976
|Hong Kong
|25 August 2025
|Iceland
|12 year age limit
|26 November 1975
|Ireland
|16 September 1976
|Italy
|3 July 1976
|Japan
|11 December 1975
|Kazakhstan
|31 March 1977
|Mexico
|2 September 1976
|Netherlands
|16 December 1975
|New Zealand
|PG
|25 February 1977
|Portugal
|12 January 1989
|Spain
|14 August 1977
|Sweden
|18 December 1975
|Turkey
|18 December 1975
|USA
|11 December 1975
|Ukraine
|23 September 1976
|Uruguay