Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of Barry Lyndon
8.0
Barry Lyndon - Trailer
Kinoafisha Films Barry Lyndon
8.0

Barry Lyndon

, 1975
Barry Lyndon
Great Britain, USA, Ireland / Drama, History / 18+
Trailers
Poster of Barry Lyndon
8.0
Barry Lyndon - Trailer
Barry Lyndon  Trailer

Synopsis

An Irish rogue wins the heart of a rich widow and assumes her dead husband's aristocratic position in 18th-century England.

Cast

Ryan O'Neal
Barry Lyndon
Gay Hamilton
Nora Brady
Diana Körner
Lischen - German Girl
Marie Kean
Barry's Mother
Marisa Berenson
Marisa Berenson
Lady Honoria Lyndon
Patrick Magee
The Chevalier du Balibari
Steven Berkoff
Steven Berkoff
Lord Ludd
Hardy Krüger
Capt. Potzdorf
Murray Melvin
Murray Melvin
Rev. Samuel Runt
Frank Middlemass
Sir Charles Lyndon
Director Stanley Kubrick
Writer Stanley Kubrick, William Makepeace Thackeray
Cast and Crew

Film details

Country Great Britain / USA / Ireland
Runtime 3 hours 4 minutes
Production year 1975
Online premiere 17 October 2017
World premiere 26 November 1975
Release date
11 December 1975 Russia 16+
3 May 1977 Argentina
18 December 1975 Australia
14 October 1976 Belgium
18 December 1975 Canada
10 September 1976 Denmark
24 September 1976 Finland
23 September 1976 France
17 September 1976 Germany
27 June 2016 Great Britain
13 August 1976 Hong Kong
25 August 2025 Iceland 12 year age limit
26 November 1975 Ireland
16 September 1976 Italy
3 July 1976 Japan
11 December 1975 Kazakhstan
31 March 1977 Mexico
2 September 1976 Netherlands
16 December 1975 New Zealand PG
25 February 1977 Portugal
12 January 1989 Spain
14 August 1977 Sweden
18 December 1975 Turkey
18 December 1975 USA
11 December 1975 Ukraine
23 September 1976 Uruguay
MPAA PG
Budget $11,000,000
Worldwide Gross $597,331
Production Peregrine, Hawk Films, Warner Bros.
Also known as
Barry Lyndon, Барри Линдон, Baris Lindonas, Barri Lindon, Бари Линдон, Баррі Ліндон, Berijs Lindons, Μπάρι Λίντον, Μπάρρυ Λύντον, Бари Линдън, बैरी लिंडन, バリー・リンドン, 亂世兒女, 巴里·林登, 배리 린든, بری لیندون, 乱世儿女, Բարրի Լինդոն, เทพบุตรสามแผ่นดิน, 巴里林登

Film rating

8.0
Rate 10 votes
8.1 IMDb
Updated 24 July 2026

Film Trailers

All trailers
Barry Lyndon - Trailer
Barry Lyndon Trailer
All trailers All Top Trailers on Our Channel

Quotes

Title card [End title card] EPILOGUE
Title card It was in the reign of George III that the aforesaid personages lived and quarreled; good or bad, handsome or ugly, rich or poor they are all equal now
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

Similar films for Barry Lyndon

Spartacus
Spartacus Adventure, Drama, History
1960, USA
6.0
Lolita
Lolita Comedy, Romantic, Drama
1962, USA / Great Britain
6.0
Full Metal Jacket
Full Metal Jacket Drama, War
1987, Great Britain / USA
8.0
Paths of Glory
Paths of Glory War, Drama
1957, USA
7.0
Eyes Wide Shut
Eyes Wide Shut Drama, Mystery, Thriller
1999, USA / Great Britain
7.0
The Killing
The Killing Thriller, Drama, Crime
1956, USA
7.0
Killer's Kiss
Killer's Kiss Film-Noir, Thriller, Crime, Drama
1954, USA
6.0
Ran
Ran Action, Drama
1985, Japan / France
8.0
The Elephant Man
The Elephant Man Drama
1980, USA / Great Britain
7.0
The Shining
The Shining Thriller
1980, Great Britain / USA
8.0
A Clockwork Orange
A Clockwork Orange Sci-Fi
1971, Great Britain
7.0
2001: A Space Odyssey
2001: A Space Odyssey Sci-Fi, Adventure
1968, USA / Great Britain
7.0
Michael
Michael
2026, USA, Biography, Drama, Music, History
Toy Story 5
Toy Story 5
2026, USA, Adventure, Animation, Comedy, Fantasy, Family, Drama
Na derevnyu dedushke 2
Na derevnyu dedushke 2
2026, Russia, Comedy, Family
Minions 3
Minions 3
2026, USA, Adventure, Animation, Action
Evil Dead Burn
Evil Dead Burn
2026, USA, Horror
Moy dikiy drug. Vozvraschenie domoy
Moy dikiy drug. Vozvraschenie domoy
2026, Russia, Family
Kholop 3
Kholop 3
2026, Russia, Comedy, Adventure
Her Private Hell
Her Private Hell
2026, Denmark, Drama, Horror, Thriller
The Backrooms
The Backrooms
2026, USA, Horror, Sci-Fi
Obsession
Obsession
2025, USA, Horror
In the Hand of Dante
In the Hand of Dante
2025, Italy, Drama
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
2006, USA, Action, Crime, Thriller
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more