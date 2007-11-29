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Poster of Rud and Sam
5.8
Kinoafisha Films Rud and Sam
5.8

Rud and Sam

, 2007
Rud and Sam
Russia / Comedy / 18+
Poster of Rud and Sam
5.8

Cast

Armen Dzhigarkhanyan
Armen Dzhigarkhanyan
Rud
Alexander Kalyagin
Alexander Kalyagin
Sem
Glukoza
Glukoza
Masha
Nina Usatova
Nina Usatova
Tatyana Lyutaeva
Tatyana Lyutaeva
Galina Sergeevna
Olga Volkova
Olga Volkova
Vladimir Zaytsev
Vladimir Zaytsev
Direktor
Evgeniy Stychkin
Evgeniy Stychkin
Oskar Kuchera
Oskar Kuchera
Taksist
Prokhor Dubravin
Prokhor Dubravin
Zhan
Mariya Zvonaryova
Nadezhda Petrovna
Dmitry Pavlenko
Dmitry Pavlenko
Doktor
Director Grigoriy Gyardushyan
Writer Grigoriy Gyardushyan, Nikolay Shcherbakov
Composer Andrey Moiseenkov, Konstantin Shustarev, Kirill Trepakov
Cast and Crew

Film details

Country Russia
Runtime 1 hour 35 minutes
Production year 2007
World premiere 29 November 2007
Release date
29 November 2007 Russia Парадиз 12+
29 November 2007 Belarus
29 November 2007 Kazakhstan
29 November 2007 Ukraine
Worldwide Gross $1,123,874
Production Federalnoe Agentstvo po Kulture i Kinematografii, Paradiz Prodakshnz, Prodyuserskiy tsenr "Utes"
Also known as
Rud i Sem, Rud and Sam, Руд и Сэм

Film rating

5.8
Rate 10 votes
5.5 IMDb
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Best Comedies  Best Russian Films 
Updated 25 December 2023
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