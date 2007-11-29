Cast
Cast and Crew
Director
Grigoriy Gyardushyan
Writer
Grigoriy Gyardushyan, Nikolay Shcherbakov
Composer
Andrey Moiseenkov, Konstantin Shustarev, Kirill Trepakov
Film details
Country
Russia
Runtime
1 hour 35 minutes
Production year
2007
World premiere
29 November 2007
Release date
|29 November 2007
|Russia
| Парадиз
|12+
|29 November 2007
|Belarus
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|29 November 2007
|Kazakhstan
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|29 November 2007
|Ukraine
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Worldwide Gross
$1,123,874
Production
Federalnoe Agentstvo po Kulture i Kinematografii, Paradiz Prodakshnz, Prodyuserskiy tsenr "Utes"
Also known as
Rud i Sem, Rud and Sam, Руд и Сэм