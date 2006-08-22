Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of Russkie dengy
5.2
Kinoafisha Films Russkie dengy
5.2

Russkie dengy

, 2006
Russkie dengy
Russia / Comedy / 18+
Poster of Russkie dengy
5.2

Cast

Alla Demidova
Alla Demidova
Lidiya Velezheva
Lidiya Velezheva
Zoya Buryak
Zoya Buryak
Nina Urgant
Nina Urgant
Aleksei Guskov
Aleksei Guskov
Yuriy Galtsev
Yuriy Galtsev
Leonid Mozgovoy
Leonid Mozgovoy
Oskar Kuchera
Oskar Kuchera
Vadim Skvirsky
Vadim Skvirsky
Lev Eliseev
Oleg Ryabtsov
Director Igor Maslennikov
Cast and Crew

Film details

Country Russia
Runtime 1 hour 56 minutes
Production year 2006
World premiere 22 August 2006
Release date
22 August 2006 Russia Кинопанорама
22 August 2006 Belarus
22 August 2006 Kazakhstan
22 August 2006 Ukraine
Also known as
Russkie dengy, Русские деньги

Film rating

5.2
Rate 10 votes
Place in the rating
Best Comedies  Best Russian Films 
Updated 6 May 2025
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

Similar films for Russkie dengy

Bankrot
Bankrot Comedy
2009, Russia
6.0
Rud and Sam
Rud and Sam Comedy
2007, Russia
5.0
Rzhevskiy protiv Napoleona
Rzhevskiy protiv Napoleona Comedy
2011, Russia / Ukraine
3.0
Malenkiy gigant bolshogo seksa
Malenkiy gigant bolshogo seksa Comedy
1993, Russia
5.0
Snegurochka protiv vsekh
Snegurochka protiv vsekh Comedy
2021, Russia
5.0
Starye Shishki
Starye Shishki Comedy
2021, Russia
6.0
Elephant
Elephant Comedy
2019, Russia
5.0
Love-Carrot 3
Love-Carrot 3 Comedy
2010, Russia
5.0
Klub schastya
Klub schastya Comedy
2010, Russia
4.0
Hitler is kaput!
Hitler is kaput! Comedy
2008, Russia
4.0
The Best Movie 2
The Best Movie 2 Comedy
2008, Russia
3.0
Disloyality
Disloyality Comedy
2006, Russia
5.0
Michael
Michael
2026, USA, Biography, Drama, Music, History
Toy Story 5
Toy Story 5
2026, USA, Adventure, Animation, Comedy, Fantasy, Family, Drama
Na derevnyu dedushke 2
Na derevnyu dedushke 2
2026, Russia, Comedy, Family
Minions 3
Minions 3
2026, USA, Adventure, Animation, Action
Untitled Evil Dead Spin-Off
Untitled Evil Dead Spin-Off
2026, USA, Horror
Moy dikiy drug. Vozvraschenie domoy
Moy dikiy drug. Vozvraschenie domoy
2026, Russia, Family
Kholop 3
Kholop 3
2026, Russia, Comedy, Adventure
Her Private Hell
Her Private Hell
2026, Denmark, Drama, Horror, Thriller
The Backrooms
The Backrooms
2026, USA, Horror, Sci-Fi
Obsession
Obsession
2025, USA, Horror
In the Hand of Dante
In the Hand of Dante
2025, Italy, Drama
Spiked
Spiked
2025, Belgium / France / Luxembourg, Animation
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more