|5 September 1998
|Russia
|Другое кино
|18+
|14 March 1961
|Argentina
|+16
|21 September 1960
|Australia
|5 August 2022
|Austria
|16
|13 January 1961
|Belarus
|1 July 1966
|Belgium
|21 January 1961
|Bhutan
|1 November 1961
|Brazil
|16 October 1960
|Brunei Darussalam
|21 April 1961
|Cameroon
|17 August 1960
|Canada
|20 February 1961
|Central African Republic
|23 March 1961
|Chile
|18
|20 January 1961
|Congo
|20 January 1961
|Congo
|1 May 1961
|Denmark
|15
|20 March 1962
|Dominica
|30 March 1961
|Dominican Republic
|12 November 1960
|Falkland Islands
|12 January 1961
|Faroe Islands
|2 December 1960
|Finland
|K-16
|2 August 2006
|France
|7 October 1960
|Germany
|15 September 1960
|Great Britain
|1 May 1961
|Greece
|12 January 1961
|Hong Kong
|IIB
|9 March 1972
|Hungary
|7 July 1961
|Ireland
|25 May 2021
|Israel
|16
|28 October 1960
|Italy
|17 September 1960
|Japan
|8 September 1960
|Lesotho
|27 October 2025
|Lithuania
|N16
|29 March 1962
|Mexico
|B-15
|23 December 1960
|Netherlands
|14 April 1961
|Norway
|15
|31 December 1960
|Poland
|22 November 1960
|Portugal
|28 February 2007
|Serbia
|28 July 1962
|South Korea
|18
|2 August 1971
|Spain
|31 October 1960
|Sweden
|8 September 1960
|USA
|18 May 1961
|Uruguay