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Poster of Psycho
8.0
Psycho - Trailer
Kinoafisha Films Psycho
8.0

Psycho

, 1960
Psycho
USA / Thriller / 18+
Trailers
Poster of Psycho
8.0
Psycho - Trailer
Psycho  Trailer

Synopsis

A Phoenix secretary embezzles $40,000 from her employer's client, goes on the run, and checks into a remote motel run by a young man under the domination of his mother.

Cast

Anthony Perkins
Anthony Perkins
Norman Bates
Janet Leigh
Janet Leigh
Marion Crane
Vera Miles
Lila Crane
John McIntire
Sheriff Al Chambers
Martin Balsam
Martin Balsam
Det. Milton Arbogast
John Gavin
Sam Loomis
Simon Oakland
Simon Oakland
Dr. Fred Richman
Frank Albertson
Tom Cassidy
Patricia Hitchcock
Caroline
Vaughn Taylor
George Lowery
Director Alfred Hitchcock
Writer Joseph Stefano, Robert Bloch
Composer Bernard Herrmann
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 1 hour 49 minutes
Production year 1960
Online premiere 4 November 2014
World premiere 16 June 1960
Release date
5 September 1998 Russia Другое кино 18+
14 March 1961 Argentina +16
21 September 1960 Australia
5 August 2022 Austria 16
13 January 1961 Belarus
1 July 1966 Belgium
21 January 1961 Bhutan
1 November 1961 Brazil
16 October 1960 Brunei Darussalam
21 April 1961 Cameroon
17 August 1960 Canada
20 February 1961 Central African Republic
23 March 1961 Chile 18
20 January 1961 Congo
20 January 1961 Congo
1 May 1961 Denmark 15
20 March 1962 Dominica
30 March 1961 Dominican Republic
12 November 1960 Falkland Islands
12 January 1961 Faroe Islands
2 December 1960 Finland K-16
2 August 2006 France
7 October 1960 Germany
15 September 1960 Great Britain
1 May 1961 Greece
12 January 1961 Hong Kong IIB
9 March 1972 Hungary
7 July 1961 Ireland
25 May 2021 Israel 16
28 October 1960 Italy
17 September 1960 Japan
8 September 1960 Lesotho
27 October 2025 Lithuania N16
29 March 1962 Mexico B-15
23 December 1960 Netherlands
14 April 1961 Norway 15
31 December 1960 Poland
22 November 1960 Portugal
28 February 2007 Serbia
28 July 1962 South Korea 18
2 August 1971 Spain
31 October 1960 Sweden
8 September 1960 USA
18 May 1961 Uruguay
Budget $806,947
Worldwide Gross $32,276,120
Production Alfred J. Hitchcock Productions, Shamley Productions
Also known as
Psycho, Psicosis, Психо, Psiho, Psychose, Alfred Hitchcock's Psycho, Psixo, المختل, Mental Panic, Pshihoză, Psichopatas, Psico, Psicose, Psicosi, Psicosis de Alfred Hitchcock, Psühho, Psychoza, Psyco, Psyho, Psyko, Sapık, Tâm Thần Hoảng Loạn, Wimpy, Ψυχώ, ფსიქო, פסיכו, روانی, साइको, ไซโค, 싸이코, サイコ, 惊魂记, 觸目驚心, 驚魂記, Խելագառ, 사이코, 精神病患者, Психоз, Փսիխի

Film rating

8.0
Rate 16 votes
8.5 IMDb
Updated 31 October 2025

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Quotes

[last lines]
Norma Bates [voiceover in police custody, as Norman is thinking] It's sad, when a mother has to speak the words that condemn her own son. But I couldn't allow them to believe that I would commit murder. They'll put him away now, as I should have years ago. He was always bad, and in the end he intended to tell them I killed those girls and that man... as if I could do anything but just sit and stare, like one of his stuffed birds. They know I can't move a finger, and I won't. I'll just sit here and be quiet, just in case they do... suspect me. They're probably watching me. Well, let them. Let them see what kind of a person I am. I'm not even going to swat that fly. I hope they are watching... they'll see. They'll see and they'll know, and they'll say, "Why, she wouldn't even harm a fly..."
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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