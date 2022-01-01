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Стрим-сервис Stories.stream

О стрим-сервисе

Stories.Stream – это новый канадский онлайн-кинотеатр, специализирующийся на уникальном авторском контенте. Стриминговый пакет включает в себя документальные и документально-художественные фильмы и сериалы об известных личностях, мировых событиях и культурных явлениях. На русском языке сервис стартовал с эксклюзивной премьеры – документального сериала о жизни и карьере ведущего российского актера Александра Петрова «Вопреки». Также вскоре на стриминге появится многосерийная драма о видеоблогерах «Ютуберы». Плюсом кинотеатра является возможность длительной подписки по более выгодной цене.

Сериалы
Вопреки
Вопреки
документальный 2021, Россия
0.0
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