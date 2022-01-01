Стрим-сервис Quibi

Quibi — американский сервис для просмотра контента на мобильных устройствах. Был запущен в апреле 2020 года и уже в декабре прекратил свое существование. Основные особенности заключались в том, что видео можно было смотреть как в разрешении 16:9, так и 9:16, при этом переключаться между ними в процессе, а загрузка происходила не всего эпизода, а отрезками в 10 и менее минут. Для съемок контента было потрачено около 1 млрд долларов. Мини-сериалы «#FreeRayshawn» и «Кукла», выпущенные для сервиса, получили несколько номинаций на премию «Эмми». После закрытия все материалы были распроданы.