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Прокатчик Киновидеопрокат

О прокатчике

«Киновидеопрокат» - это унитарное предприятие, занимающееся на территории Минска организацией кинообслуживания населения. Помимо этого, деятельность компании направлена также на пропаганду киноискусства. В структуру компании входят 13 кинотеатров. «Киновидеопрокат» впервые вышел на рынок в 1988 году, однако за это время предприятие претерпело массу реорганизаций.

В настоящий момент компания оказывает самые различные виды услуг, среди которых: демонстрация и прокат киновидеопродукции, кинообслуживание населения, организация всевозможных киномероприятий, рекламные услуги, а также монтаж, наладка и обслуживание кинооборудования.

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