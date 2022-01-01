Прокатчик Киновидеопрокат

«Киновидеопрокат» - это унитарное предприятие, занимающееся на территории Минска организацией кинообслуживания населения. Помимо этого, деятельность компании направлена также на пропаганду киноискусства. В структуру компании входят 13 кинотеатров. «Киновидеопрокат» впервые вышел на рынок в 1988 году, однако за это время предприятие претерпело массу реорганизаций.

В настоящий момент компания оказывает самые различные виды услуг, среди которых: демонстрация и прокат киновидеопродукции, кинообслуживание населения, организация всевозможных киномероприятий, рекламные услуги, а также монтаж, наладка и обслуживание кинооборудования.