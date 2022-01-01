Прокатчик Группа компаний Аврора

Группа компаний «Аврора» основана в декабре 2006 года и состоит из:

Аврора Дистрибушн - закупка всех видов прав на зарубежное кино напрямую у зарубежных студий (США, Франция, Россия), стратегическое партнерство с «MGN Paradise» - акцент на коммерческое прокатное кино и «популярное фестивальное» кино. Продажа ТВ-прав национальным и региональным телеканалам Украины. Продажа всех видов прав на продукцию собственного производства, а также других украинских студий-партнеров в Украине и на других территориях. Осуществление маркетинговой деятельности по всем направлениям группы компаний. Участие в выставках, фестивалях и рынках, привлечение спонсоров. Определение общей стратегии деятельности и развития группы компаний.

Аврора Фильм - кинопрокат художественных фильмов

Аврора Продакшн - производство и продюсирование художественных и телевизионных фильмов и сериалов