Выходка потерявшей стыд Медведевой в ночном клубе попала на видео

Евгения Медведева, похоже, окончательно завязала со спортивной карьерой и решила взять от жизни все. Недавно экс-чемпионка мира по фигурному катанию устроила отвязную вечеринку в стиле «Великого Гэтсби» и продемонстрировала, чему научилась на уроках стрип-пластики.

На видео, попавшем в Интернет, видно, как Медведева раскрепощено двигается и принимает соблазнительные позы. К слову, Жене не привыкать к повышенному мужскому вниманию, весной она снялась для обложки журнала Maxim. Однако далеко не все оценили перемены в поведении некогда скромной спортсменки, посчитав, что она потеряла всякий стыд и позорит российских фигуристок. «Медведева берегов не видит», «Женя уже давно катится по наклонной», «Это уже перебор для вечеринки с несовершеннолетними», – негодуют в соцсетях.

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Примечательно, что на вечеринке Медведевой были замечены 18-летняя Анна Щербакова и 17-летняя Александра Трусова, завоевавшие золотую и серебряную медали на Зимних Олимпийских играх в Пекине. «Эта неудачница вас специально на беду толкает», – предостерегли юных титулованных спортсменок.