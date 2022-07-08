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«Вы издеваетесь?!»: триумф «Пластилиновой вороны» возмутил иностранцев

8 июля 2022 07:43
«Вы издеваетесь?!»: триумф «Пластилиновой вороны» возмутил иностранцев

Рейтинг мультфильма вызвал вопросы.

Александр Татарский прошел огонь, воду и медные трубы ради того, чтобы на свет появилась «Пластилиновая ворона». Советские чиновники не хотели выпускать мультфильм в эфир, и зарубежные зрители поддержали их в этом стремлении.

Основной претензией иностранцев оказался возрастной уровень произведения. Там, где русскоязычные зрители увидели детскую непосредственность, англоязычные разглядели лишь незрелость.

«Такая анимация подойдет к просмотру только детям, даже не подросткам. Кроме того мультфильму нужна целая вечность на раскачку. Рейтинг меня действительно поражает. Судя по всему, это один из лучших анимационных короткометражных фильмов, когда-либо снятых. Вы издеваетесь?!» — возмутился один из пользователей IMDb.

Советские критики куда теплее приняли работу Татарского: мультфильм получил 25 призов на различных кинофестивалях на территории России и за ее пределами.

Фото: Legion-Media
Елена Королева
Елена Королева
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