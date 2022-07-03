Смотрите фильмы за 1 рубль
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Иностранцы признали советского «Карлсона» вредным для детей - и не зря

Иностранцы признали советского «Карлсона» вредным для детей - и не зря

3 июля 2022 10:15
Иностранцы признали советского «Карлсона» вредным для детей - и не зря

Зарубежный зритель не признал очарования советской версии.

Россияне до сих пор с удовольствием пересматривают мультфильм «Малыш и Карлсон» и показывают его своим детям, что некоторые иностранцы посчитали опрометчивым решением.

Обсуждая персонажей, англоязычные зрители пришли к мнению, что произведение подает юным зрителям дурной пример, чего многие родители просто не замечают.

«Есть несколько сцен, где Малыш начинает плакать по пустякам (например, не получив в подарок собаку на день рождения), а также сцены, в которых он сидит на подоконнике и гуляет по крыше. Маленькие зрители могут поверить, что это безопасно», — выразил озабоченность один из пользователей.

Если сценарные решение легко объяснить оригинальной книгой Астрид Линдгрен, то ответственность за отсутствие комедийной составляющей другой зритель возложил на советских аниматоров.

Одна ошибка Гурченко развязала войну между ее родственниками

«История неубедительна ни с точки зрения драмы, ни с точки зрения комедии. Но самая большая проблема в том, что Карлсон в принципе не выглядит интересным и очаровательным. Не рекомендую мультфильм к просмотру», — отметил комментатор IMDb.

Фото: Кадр из мультфильма
Елена Королева
Елена Королева
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
2 комментария
Этот тест определит, насколько у вас уникальный тип личности Этот тест определит, насколько у вас уникальный тип личности Читать далее 26 июля 2022
«Разочаровала»: появление Алсу на публике обернулось модным провалом «Разочаровала»: появление Алсу на публике обернулось модным провалом Читать далее 26 июля 2022
«Кто это придумал?»: блеснувшую в откровенном наряде Бузову подняли на смех «Кто это придумал?»: блеснувшую в откровенном наряде Бузову подняли на смех Читать далее 26 июля 2022
Возьмет «селебов» в оборот: раскрыты подробности участия Медведевой в новом шоу Возьмет «селебов» в оборот: раскрыты подробности участия Медведевой в новом шоу Читать далее 26 июля 2022
Не без участия Ивлеевой: блеснувшая на публике Волочкова осрамилась на всю страну Не без участия Ивлеевой: блеснувшая на публике Волочкова осрамилась на всю страну Читать далее 26 июля 2022
«Мы еще споем»: о будущем Пугачевой заговорил старый друг «Мы еще споем»: о будущем Пугачевой заговорил старый друг Читать далее 26 июля 2022
Приближенные Елизаветы II молчать не стали: брак Меган Маркл под угрозой Приближенные Елизаветы II молчать не стали: брак Меган Маркл под угрозой Читать далее 26 июля 2022
Подруга постаралась: неприглядные фото 67-летней Удовиченко слили в Сеть Подруга постаралась: неприглядные фото 67-летней Удовиченко слили в Сеть Читать далее 26 июля 2022
Близкий человек проболтался: подробности личной жизни Харламова раскрыты Близкий человек проболтался: подробности личной жизни Харламова раскрыты Читать далее 26 июля 2022
«Что она с собой сделала?»: вид оставшейся в одиночестве Варнавы вызвал оторопь «Что она с собой сделала?»: вид оставшейся в одиночестве Варнавы вызвал оторопь Читать далее 26 июля 2022
Без поцелуя с бизнесменом не обошлось: отчаявшаяся Ивлеева пошла ва-банк Без поцелуя с бизнесменом не обошлось: отчаявшаяся Ивлеева пошла ва-банк Читать далее 26 июля 2022
Related video