Иностранцы признали советского «Карлсона» вредным для детей - и не зря

Россияне до сих пор с удовольствием пересматривают мультфильм «Малыш и Карлсон» и показывают его своим детям, что некоторые иностранцы посчитали опрометчивым решением.

Обсуждая персонажей, англоязычные зрители пришли к мнению, что произведение подает юным зрителям дурной пример, чего многие родители просто не замечают.

«Есть несколько сцен, где Малыш начинает плакать по пустякам (например, не получив в подарок собаку на день рождения), а также сцены, в которых он сидит на подоконнике и гуляет по крыше. Маленькие зрители могут поверить, что это безопасно», — выразил озабоченность один из пользователей.

Если сценарные решение легко объяснить оригинальной книгой Астрид Линдгрен, то ответственность за отсутствие комедийной составляющей другой зритель возложил на советских аниматоров.

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«История неубедительна ни с точки зрения драмы, ни с точки зрения комедии. Но самая большая проблема в том, что Карлсон в принципе не выглядит интересным и очаровательным. Не рекомендую мультфильм к просмотру», — отметил комментатор IMDb .