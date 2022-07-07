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Одна ошибка Гурченко развязала войну между ее родственниками

7 июля 2022 07:43
Одна ошибка Гурченко развязала войну между ее родственниками

Мужу актрисы пришлось отстаивать самое ценное.

После смерти Людмилы Гурченко между ее дочерью Марией и мужем Сергеем Сениным развернулась настоящая война за наследство. Причиной тому стала ошибка актрисы — она не оставила завещания.

Основная борьба шла за квартиру на Патриарших прудах: по закону Марии досталась лишь четверть жилья, что не нравилось ни ей, ни Сергею. Вдовец не собирался разменивать апартаменты, которые превратил в музей имени Гурченко.

Тогда Мария в сопровождении полиции и журналистов попыталась силой забрать вещи и драгоценности матери.

«Родственники делали все, чтобы эту квартиру продать, уничтожить вещи, разделить. В общем, какой-то был сумасшедший дом», — вспоминал Сенин в передаче «Битва за наследство».

Чтобы отстоять дорогую его сердцу квартиру, вдовец отдал Марии загородный дом и шубы Гурченко. Жить в апартаментах Сергей не стал, вместо этого снял дом в Подмосковье, чтобы музей мог исправно функционировать.

Фото: Legion-Media
Елена Королева
Елена Королева
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