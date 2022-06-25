«Примитивная подделка»: американцы подняли на смех «Ну, погоди»
Мультфильм назвали примитивной подделкой.
«Ну, погоди!» очень дорог сердцу многих россиян, которые выросли на голосах Анатолия Папанова и Клары Румяновой. Этой любви не смогли понять иностранцы, которые разглядели в мультфильме «бездарный плагиат».
«Это очень примитивная, мучительно медленная копия "Хитрого Койота и Дорожного бегуна"», — заявил один из англоязычных зрителей.
По мнению критически настроенных рецензентов, россиянам было бы достаточно показать всего одну серию из этого мультсериала, чтобы любители «Ну, погоди!» прозрели и осознали, чему пытались подражать советские создатели.
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Произведение укорили за плохую анимацию, низкое качество и медленный темп, который мог бы понравиться только дошкольникам.
«Это могло бы объяснить его удивительную популярность, если не вспомнить, что советские люди всех возрастов (как и многие россияне сейчас) любили этот бессвязный, инертный и лишенный остроумия мультсериал», — припечатал поклонников пользователь IMDb.