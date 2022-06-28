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Киноафиша Статьи "Мучился еще 40 минут": что происходило с Шатуновым перед смертью, описал его директор

"Мучился еще 40 минут": что происходило с Шатуновым перед смертью, описал его директор

28 июня 2022 08:05

Пока вся страна прощается с Шатуновым уже несколько дней, в сети появляются все новые свидетельства о том, как проходили последние минуты его жизни.

Новыми душераздирающими подробностями о том, что происходило перед смертью Шатунова, поделился его директор Аркадий Кудряшов. В комментарии "Комсомольской правде" он не пожалел слов, чтобы создать картину поистине мрачную:

"Он схватился за сердце и его потом словно парализовало. Сердце разорвалось, но он ещё мучился минут 40".

Ни директор певца, ни его семья никаких претензий к медицинской бригаде "Скорой", спасавшей жизнь Шатунову, не имеют – о чем и заявили публично, чтобы избежать пересудов и кривотолков. Директор певца подчеркнул, что, по всей видимости, Шатунову в том его состоянии не смогла бы помочь и самая "крутая" бригада – дескать, певца было уже не спасти.

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Похожего мнения придерживаются и фанаты, следившие за жизнью и творчеством певца в последнее время: Шатунов работал на износ, а медобследованиями, по слухам, пренебрегал:

"Многие в этом мире не научились жалеть и беречь себя и задумываться, что организм не железный и изнашивается", – пишут поклонники певца.

Шатунов скончался 23 июня от инфаркта, а 26 июня была организована церемония прощания с певцом, куда на протяжении нескольких часов пускали поклонников. Пока фанаты провожали Шатунова в последний путь, его близкие и друзья оставались в стороне: для них на второй день, 27 июня, была организована отдельная церемония.

Фото: Legion-Media
Елена Королева
Елена Королева
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