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Крупные неприятности: вот почему Добрынин из «Сватов» попал в черный список

23 июня 2022 08:33
Крупные неприятности: вот почему Добрынин из «Сватов» попал в черный список

Актер не простил себя за неверный выбор.

Хотя у Николая Добрынина очень богатая фильмография, ему пришлось пройти тернистый путь, чтобы запомниться всей стране образом Митяя из сериала «Сваты».

Актер признался, что его карьера началась с крупных неприятностей. Так, после съемок в «Прощай, шпана замоскворецкая» он получил сразу четыре роли от знаменитых режиссеров, но потерял все.

Дело в том, что Добрынин на тот момент работал в театре Константина Райкина; тот не отпустил его на съемки, а артист не стал противиться. В массовке он получал 80 рублей в месяц, а за фильм мог заработать 6 000 рублей. Свое решение Николай Николаевич объяснить не смог.

«Карен Шахназаров вызвал и прямо сказал: "Плохо начал, другой мой…" И на пять лет мое имя вписали в черный список "Мосфильма"», — признался Добрынин «Каравану историй».

Пережил он и месть со стороны режиссера, которого подвел внезапным отказом от роли, но со временем, благодаря обаянию и имению находить общий язык с постановщиками, актер вернулся на большие экраны.

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Фото: Legion-Media
Елена Королева
Елена Королева
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