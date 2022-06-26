Вид Шатунова в гробу довел присутствующих до истерики

Под хиты Юрия Шатунова в свое время танцевала на дискотеках вся страна – даже те, кто родился не в СССР, а много позже, наверняка узнают как минимум без преувеличения культовые "Белые розы", если они зазвучат в эфире. Не удивительно, что для сотен простых россиян, пришедших проститься с певцом, эта церемония оказалась очень тяжелым эмоциональным испытанием, и в условиях накалившейся атмосферы вид Шатунова в гробу многих заставил рыдать – почти истерически.

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На кадрах с церемонии, оказавшихся в распоряжении Экспресс-газеты (сами фото можно посмотреть вот здесь ), Шатунов выглядит почти как живой – восковая бледность не мешает рассмотреть, что певец, с уходом которого для многих россиян закончилась целая эпоха, как будто просто спит и слегка улыбается во сне. Картина – действительно эмоционально уничтожающая, а если учесть, что многие фанаты Шатунова дежурили у зала буквально с рассвета, не удивительно, что рядом с местом проведения церемонии дежурит "скорая" – людям в буквальном смысле становится плохо от горя.