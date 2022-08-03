Вот что стало с русской девочкой, признанной самой красивой на планете

В 2017 году звание самой красивой девочки на планете получила Анастасия Князева. Выбор газеты The Daily Mail был бесспорным: 6-летняя Настя поражала кукольной внешностью и пронзительными голубыми глазами. Надо отметить, что родители Князевой прекрасно знали о том, какое впечатление производит их дочка.

В первой рекламной съемке девочка приняла участие, когда ей было всего 2,5 года. А к 4 годам Настя уже стала лицом зарубежного бренда одежды и снималась для заставок телеканалов. После получения международного титула карьера Князевой пошла в гору. Она получала все больше предложений об интервью и фотосессий для кастинг-агентств и брендов.

Издание Femmie выяснило, что сейчас стало с русской девочкой, признанной самой красивой на планете. Как оказалось, хотя былая популярность Насти и несколько снизилась, она целеустремлённо продолжает строить карьеру. В 2018 году она получила должность телеведущей музыкальной программы на детском российском телеканале СТС Kids. А теперь она является фактически лицом канала, появляясь там в проектах о кулинарии, науке и профессиях.

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Кроме того, вместе с Вовой Левченко Князева ведет на ТВ авторскую программу в формате интервью «Шоу Насти и Вовы». И хотя внешность девочки по мере взросления начала меняться, она все еще напоминает себя на снимках 5-летней давности. Это позволяет ей до сих пор принимать участие в рекламных фотосетах и продвигать товары в соцсетях.