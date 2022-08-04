«А ты налей и отойди»: вот что стало с девочкой из знаменитой рекламы

В 2003 году дерзкая фраза забавной девочки из рекламного ролика сока ушла в народ. На вопрос отца, не лопнет ли она от лишнего стакана напитка, малышка безапелляционно отвечала: «А ты налей и отойди». Девочка по имени Диана Шпак мгновенно стала популярной. После звездной роли в рекламе ей посыпались новые предложения. Она снималась в сериалах «Люба, дети и завод» и «Сделка», нескольких фильмах, принимала участие в озвучивании анимации. А в 2009 году она даже стала ведущей шоу «Сокровище нации» на федеральном телеканале. Компанию ей в эфире составил музыкант Марк Тишман.

Но после 2010 года Шпак пропала из поля зрения фанатов. И только немногие поклонники знали, как сложилась дальнейшая карьера Дианы. Как выяснилось, сейчас 25-летняя девушка живет в Лос-Анджелесе, откуда и была родом. За рубежом она выучилась на режиссера, но решила в итоге выбрать профессию, далекую от киноискусства. Диана начала писать книги. Так, в 2014 году вышел труд Шпак о проблемах подростков, а спустя 2 года она выпустила полноценный роман. В настоящий момент на счету Дианы уже больше пяти книг. Шпак мечтает экранизировать некоторые из работ, но пока завоевание экрана остается мечтой.

«Бриллиантовую руку» обругали американцы: вот что не так с фильмом