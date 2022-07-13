Вплоть до инсульта: Буланова предостерегла россиян от непоправимой ошибки

Два года Татьяна Буланова испугала поклонников, когда стало известно о ее срочной госпитализации. Врачи вынесли пугающий диагноз — микроинсульт; певица могла бы его избежать, если бы не одна ошибка.

Звезда не придала значения симптому, к которому равнодушно относятся и большинство россиян, а ведь впоследствии состояние может ухудшиться вплоть до инсульта.

«За 3 или 2 года до этого у меня начали неметь пальцы на левой руке. Когда начала неметь рука, решила, что это защемление нерва, но МРТ и анализы показали, что все куда серьезнее», — рассказала Буланова в интервью «АиФ ».

Чтобы вновь не оказаться на больничной койке, артистка предприняла ряд мер: она принимает прописанные ей препараты, спит минимум по семь часов, ограждает себя от сильных переживаний и алкоголя. В питании Татьяны ничего не изменилось, она все еще позволяет себе вредные продукты, но строго до 18:00.

Обезопасить себя от страшных болезней, по ее словам, могут и рядовые россияне, если будут регулярно проходить обследование у врачей.