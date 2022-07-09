Тест: всего 1 человек из 70 сможет угадать советских актеров по глазам

Кинематограф СССР открыл для нас множество замечательных актеров. Кто-то из них стал известен благодаря одной яркой роли, а потом так и не смог повторить этот успех, кто-то, напротив, воплотил целую галерею разноплановых персонажей. Зрители даже подсчитали, кто же из звезд советского кино появлялся на экране чаще, чем остальные. Пальму первенства получил Армен Джигарханян, сыгравший ни много ни мало 375 ролей. Впервые он снялся в кино в 25-летнем возрасте, и с тех был востребован у режиссеров и в комедийных, и в драматических ролях. Также в число актеров, которые появлялись в кадре более сотни раз, вошли Юрий Назаров (311 ролей), Лев Дуров (271 роль), Сергей Никоненко (215 ролей) и другие. Валентина Ананьина, в творческом багаже которой насчитывается 191 роль, была "королевой эпизода" – как правило, ей доставались небольшие, но запоминающиеся актерские работы. Во ВГИКе Валентина была лучшей ученицей на курсе, но из-за природной скромности на пробы главных героинь не ходила. Зато прославилась как мастерица эпизода и актриса дубляжа.

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