Тест: Если угадаете цитаты из советских фильмов на 14/14, то вы наверняка родились в СССР

Когда иностранцы рассказывают об особенностях общения с русскими, многие упоминают о том, что "трудности перевода" могут возникнуть… из-за большого количества цитат, которые употребляют в своей речи наши соотечественники. Гости из-за границы признаются, что не всегда могут уловить смысл фраз вроде "Будь проклят тот день, когда я сел за баранку этого пылесоса!" или "Спасибо, я пешком постою", потому что они не смотрели цитируемые фильмы и не погружены в культурный контекст. Действительно, россияне часто разговаривают цитатами из любимых советских кинокартин, особенно это касается представителей старшего поколения – у молодежи, как правило, есть свои мемные цитаты и фразы, которые, напротив, "бумерам" уже не понять.

Многие реплики из советских фильмов уже настолько прочно вошли в нашу жизнь, обосновались в повседневной речи, что трудно сказать, откуда они были позаимствованы. Есть люди, которые знают и понимают смысл цитат, хотя они не смотрели фильм-первоисточник. Проверьте, насколько хорошо вы помните фразы из кинофильмов СССР, с помощью нашего теста. Быть может, вы почерпнете из него несколько новых для себя цитат!