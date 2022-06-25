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«Тест ДНК будут делать»: признание Киркорова вызвало вопросы к Стоцкой

25 июня 2022 14:30
«Тест ДНК будут делать»: признание Киркорова вызвало вопросы к Стоцкой

Поп-король лишь усугубил непростую ситуацию.

Тесное сотрудничество Анастасии Стоцкой и Филиппа Киркорова не прошло бесследно, считают их поклонники. Слухи о романе звезд и прежде не давали публике покоя, а снимок повзрослевшего сына певицы и вовсе укрепил многих в подозрении.

«Мне одной кажется, что Александр на Киркорова похож?», «Так оно и есть. Придет время, по ТВ тест ДНК будут делать, скучно не будет», «Давайте уже признаем, что сын действительно похож на Филю», — высказались пользователи Сети.

«Тест ДНК будут делать»: признание Киркорова вызвало вопросы к Стоцкой

Не улучшил ситуацию сам музыкант, который в разговоре с журналистами назвал Анастасию любовью всей своей жизни. Схожесть ее детей с собой Киркоров объяснил просто: они со Стоцкой настолько близки кармически, что это отразилась на наследниках.

Более скептично настроенные поклонники звезды в родство маленького Александра и Филиппа Беросовича не верят и советуют всем сомневающимся просто посмотреть на бывшего супруга Анастасии и отца ее детей Сергея Абгаряна.

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Фото: Legion-Media
Елена Королева
Елена Королева
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