Похороны Шатунова не обошлись без публичного скандала: видео

Пока одни фанаты певца прощались с целой эпохой и теряли сознание от горя, другие воспользовались моментом, чтобы урвать свои пять минут славы.

Российские знаменитости, опытные зачинщики скандалов, проигнорировали церемонию прощания с Шатуновым, и "отдувались" за них обычные фанаты – причем, к сожалению, вполне успешно. Одна из выходок многочисленных поклонниц певца попала на видео, спровоцировав настоящий скандал.

На кадрах видно, как некая женщина подходит поближе к открытому гробу с Шатуновым, чтобы снять происходящее на свой телефон. Её удерживают за руки, пытаясь увести, но напористую фанатку это не останавливает, и только действия охраны наконец прерывают это действо.

Малышева в ужасе: никто не помог Шатунову

В соцсетях разгорелась жаркая дискуссия о поведении на подобных мероприятиях в принципе. Одни уверены, что открытый гроб и публичная церемония прощания – это само по себе гарантирует неприятные инциденты, дескать, от человеческого любопытства никто не застрахован. Большинство же резко осудило женщину, которая, по словам фанатов, "едва в гроб к Шатунову не залезла", и предположило, что решилась она на подобное поведение ради того, чтобы потом продать отснятое в соцсетях.

"Но так это усугубленная привычка все напоказ. Если нет фото, значит, не было. Там все из 90-х", пишут фанаты.

Видео инцидента поделилась у себя в Телеграм-канале супруга Гарика Мартиросяна Жанна Левиева.