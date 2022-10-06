Такая фигура в 53 года? Ахнете, увидев «постаревшую» китаянку из «Такси 3»

В каждом фильме знаменитой франшизы «Такси» были персонажи, которые запоминались зрителям практически мгновенно — настолько яркими были их внешность и поведение. К их числу, несомненно, можно отнести и предводительницу банды Санта-Клаусов по имени Киу из ленты «Такси 3».

Эту роль, специально выучив для нее французский язык, сыграла американская актриса с китайскими корнями по имени Бай Лин. В то время она уже была весьма популярна в Голливуде и имела в багаже такие фильмы, как «Анна и король», «Ворон», «Никсон» и «Дикий, дикий Вест». Но роль Киу все равно остается одной из самых ярких в ее творческой биографии.

Сейчас Бай Лин 55 лет, но благодаря активному образу жизни, путешествиям и спорту она совершенно не выглядит на свой возраст. Фотографии актрисы в социальных сетях регулярно демонстрируют ее стройную фигуру и внешность, которая скорей подошла бы молодой спортивной девушке. Красота Бай Лин не перестает поражать воображение поклонников, а режиссеры, глядя на нее, по-прежнему предлагают знаменитой китаянке роли в самых разных проектах — от драм до боевиков.