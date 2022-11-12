«Сумерки» могли стать еще популярнее: фанаты придут в исступление, узнав, кто должен был сыграть Эдварда на самом деле
Этого красавчика сочли слишком старым для Эдварда.
Роберт Паттинсон стал известен на весь мир благодаря роли вампира Эдварда Каллена в саге «Сумерки», однако Паттинсон был далеко не единственным претендентом на знаковую роль.
Писательница Стефани Майер, по роману которой и сняли «Сумерки», видела в качестве Эдварда лишь Генри Кавилла, который сегодня известен по роли Супермена.
Но красавчику было уже 24 года – и он смотрелся бы комично в роли школьника.
Майер настаивала, чтобы Кавилл сыграл хотя бы Карлайла, но не сложилось.
К слову, Роберт Паттинсон не один раз «отбирал» роли у своего коллеги. Генри Кавилл мечтал сыграть Седрика Диггори в «Гарри Поттере», но роль в итоге исполнил Паттинсон.