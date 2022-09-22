Спорим, вы не замечали Каневского в «Бриллиантовой руке»: кого он сыграл

За свою карьеру Леонид Каневский снялся более чем в 50 лентах. Нынешнее поколение зрителей знает его по документальной телепрограмме «Следствие вели...». А более взрослые поклонники полюбили актера еще по роли майора Томина в сериале «Следствие ведут Знатоки» 70-х годов. А ведь в копилке актерского опыта у Каневского есть и съемки у Леонида Гайдая в фильме 1968 года «Бриллиантовая рука». И там он играл человека по другую сторону закона.

Именно Леонид воплотил в комедии контрабандиста, который наложил гипс на руку герою Никулина. Причем в одной из сцен актер появлялся в довольно провокационном виде — обнаженным до пояса. Как оказалось, такой облик утвердил ему Гайдай.

Предполагалось, что Каневский наденет костюм от известного портного Соломона Затирко. Но за одну примерку они не успели подогнать наряд по фигуре. Прилетев в Баку и обнаружив, что костюм сидит на нем ужасно, Леонид решил показаться перед режиссером. Тот согласился, что образ получился никудышным. Каневский еще несколько минут провел в костюмерной и затем вышел к Гайдаю без рубашки, разочарованно разводя руками. И постановщик шутливо подчеркнул, что в таком «природном» костюме актер и будет сниматься.