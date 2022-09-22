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Спорим, вы не замечали Каневского в «Бриллиантовой руке»: кого он сыграл

22 сентября 2022 21:45
Спорим, вы не замечали Каневского в «Бриллиантовой руке»: кого он сыграл

Актер снимался в довольно провокационном образе.

За свою карьеру Леонид Каневский снялся более чем в 50 лентах. Нынешнее поколение зрителей знает его по документальной телепрограмме «Следствие вели...». А более взрослые поклонники полюбили актера еще по роли майора Томина в сериале «Следствие ведут Знатоки» 70-х годов. А ведь в копилке актерского опыта у Каневского есть и съемки у Леонида Гайдая в фильме 1968 года «Бриллиантовая рука». И там он играл человека по другую сторону закона.

Именно Леонид воплотил в комедии контрабандиста, который наложил гипс на руку герою Никулина. Причем в одной из сцен актер появлялся в довольно провокационном виде — обнаженным до пояса. Как оказалось, такой облик утвердил ему Гайдай. Спорим, вы не замечали Каневского в «Бриллиантовой руке»: кого он сыграл

Предполагалось, что Каневский наденет костюм от известного портного Соломона Затирко. Но за одну примерку они не успели подогнать наряд по фигуре. Прилетев в Баку и обнаружив, что костюм сидит на нем ужасно, Леонид решил показаться перед режиссером. Тот согласился, что образ получился никудышным. Каневский еще несколько минут провел в костюмерной и затем вышел к Гайдаю без рубашки, разочарованно разводя руками. И постановщик шутливо подчеркнул, что в таком «природном» костюме актер и будет сниматься.

Фото: Legion-Media, кадр из фильма «Бриллиантовая рука» (1968)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
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